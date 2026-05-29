お笑いコンビ、令和ロマンの松井ケムリ（33）が、28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。先輩芸人からもらった金言について語った。

この日はタレントのベッキーと出演。仕事での失敗について「ケムたんはヘコむ？」と聞かれると、ケムリは「僕、めっちゃヘコみます。でもその日だけですけどね。ヘコむし、すっごい元気なくなります。よくなかったなって。ウジウジ悩んで終わります」と苦笑した。

また「失敗嫌いなんです。人からどう見られてるか結構気にしちゃうタイプで」とも明かし、「特に芸人の先輩には『なんかあの先輩につまんないって思われちゃったかな』とかすごい気にします」と自身の性格を語った。

ケムリは「ツッコミとかの悩みを1回とろサーモンの久保田さんに相談したことあるんです。飲みの場で」と告白。「当時僕全然テレビとかも出てなかったし、ちょいちょい出るたびに思ってたぐらいのことだったんですけど。久保田さんに聞いたら『お前はツッコミとしてワードを残せるタイプやから、MCとかなんも気にせずツッコみまくれ』って。『それで番組の中に1個でもお前のツッコミがテロップになったらお前の勝ち』やって教えてくれて」と久保田のアドバイスを明かした。

続けて「そこから3、4年してようやくテレビに出るようになって、すごい意味が分かるというか。確かにそうだなって。結構僕の中で金言でしたね、それは」と振り返っていた。