TWICE（トゥワイス）リーダーJIHYO（ジヒョ＝29）の3姉妹全員が芸能人になる。

エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）傘下ABDは最近、公式SNSチャンネルで、ガールズグループのデビュー・プロモーションの開始告知ショートフィルム映像を掲載した。その映像で、今年後半に音楽業界へデビューすることを目指して準備中の新ガールズグループ・メンバーの一部が公開された。

この映像に、TWICEジヒョ三姉妹の末っ子パク・ソヨンの姿が捉えられた。韓国一般紙のソウル新聞は29日「ジヒョに似た顔立ちで、清楚（せいそ）と神秘的な雰囲気を放っていた。08年生まれのパク・ソヨンは、97年生まれの姉ジヒョと11歳差の末っ子の妹。次女はすでにモデル兼俳優として芸能界に足を踏み入れ、活動を続けている」と、芸能人3姉妹誕生の情報を伝えた。

ジヒョは23年、韓国の公営放送MBCのバラエティー番組に出演し「妹はモデルの仕事もしていて、イ・ハウムという名前で活動している。6歳差があって、大人になってから親しくなった。私はおっちょこちょいだが、妹はしっかりしていて、姉妹ですが正反対の性格」と妹を紹介したことがあり、今後、末っ子の妹を紹介することも考えられる。