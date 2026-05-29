テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２９日、ドジャース・大谷翔平投手が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し投げては６回無安打１失点、７奪三振の好投で５勝目（２敗）を挙げて防御率が規定投球回未到達ながら０・８２となったことを報じた。

打っても初回先頭の１打席目に、菅野智之投手から９号先頭打者本塁打を放ち、決勝打となる先制点をたたき出して、投打の二刀流でチームを５連勝に導いた。

スタジオでは、出演者が番組の調べでこの試合で大谷が９９球中、捕手のサインに１９回、首を振ったことを伝えた。

金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂は、１９回首を振ったことに「今年ピッチャーとしていいじゃないですか。本人の中でフィジカルな部分でのイノベーションが肉体内で起きてて。自分はこのボールなんだけど、キャッチャーは今まで通り、データを重視してこのボールを投げさせたいっていうのと、開きが出てんじゃねぇかなと勝手に思うんですよね」と指摘した。

続けて「９９球中１９回首振るって、やっぱ異常な首振りなんで」とし「先週、自分がガッツポーズしてすごく喜んでてってあったじゃないですか。今週は今週で怒りの大谷選手が見られるって、この一週間の中で少しその感情的な部分が珍しく起伏があって。でも、起伏があるけど成績はしっかり残してる。これはやっぱり彼の超一流の上のところの人なんだけど。また来週楽しみですよね、どうなるのかなと」と期待していた。