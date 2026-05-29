【ネタバレ】 ペンを捨て、銃を持った男の初猟体験！『漫画家、猟師になる』が面白すぎる理由

今回は、ペンを持っていた手を猟銃に持ち替えた異色の実録マンガ『漫画家、猟師になる』（前田治郎・著）の第1話「野生が呼んでいる」のあらすじと見どころをレビューします！

ノンフィクションならではの生々しい描写が魅力の本作、早速チェックしていきましょう。

第1話のあらすじ

猟師への道は突然に

長い連載を終え、目標を失っていた漫画家の前田治郎は、故郷の山で猟師と出会い、直感で狩猟の世界へ飛び込むことを決意する。

いざ、狩猟解禁日

狩猟免許を取得した前田治郎は、令和6年11月の解禁日に「湘南HUNTING猟組」の先輩猟師たちと伊豆修善寺での「巻き狩り」に参加。

初めての狩猟現場

現場ではすでに獲れたシカの血抜きや内臓出しが行われており、リアルな解体シーンから幕を開ける。

息を呑む巻き狩りの瞬間

猟犬を放ち、獣の逃走経路で待ち伏せする「巻き狩り」。

犬の鳴き声が迫り、ついに笹薮からシカが飛び出す！

先輩猟師が見事に銃で仕留める瞬間を目の当たりにする。

覚醒する本能

大きなシカをロープで引き上げながら、前田治郎は「自分の食べ物を自分で獲る喜び」と、細胞から湧き上がるような「野生の本能」を実感。

漫画とは別次元の興奮を胸に、新たな猟師道へと歩み始める。

レビューと見どころ

第1話からアクセル全開で、狩猟のリアルな段取り（血抜きや沢に沈める様子など）や、猟師たちの専門用語（タツマ、セコなど）が分かりやすく描かれています。

なにより、普段はデスクワークの主人公が、大自然の中で「細胞の歓喜」を爆発させる描写が最高にエモーショナルです。

次話以降、彼がどのように猟師として成長していくのか、目が離せません！