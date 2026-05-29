ドル円159.30円付近でもみ合い、トランプの承認待ち NZドルは堅調 ドル円159.30円付近でもみ合い、トランプの承認待ち NZドルは堅調

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ドル円159.30円付近でもみ合い、トランプの承認待ち NZドルは堅調



米国とイランが60日間の停戦延長と核計画を巡るさらなる協議を開始することで暫定合意に達したようだ。市場はトランプ米大統領の承認を待っている。ただ、トランプ氏のことだ。態度を一変する可能性も残っているため最後まで油断はできない。



バンス米副大統領は合意は「あと一歩のところにある」としつつも、トランプ氏が承認するかは依然として「未定だ」とコメント。



ドル円は159.30円付近でもみ合い。片山財務相が「投機的動き見られれば大胆措置講じることができる」と市場を牽制したが、市場の反応は限定的。



NZドルは堅調、対円で4カ月ぶり高値をつけている。対ドルでも堅調だ。



ブレマンNZ中銀総裁が「政策金利を想定してたよりも、早く・大きく引き上げる可能性がある」とタカ派な発言をしたことで連続利上げ観測が高まっている。総裁は5月会合では据え置きを主張していた。また、同じく据え置きを主張したシルク総裁補も「50bp利上げ含む様々な選択肢を検討する」とタカ派な発言をしている。

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