つるの剛士、妻にもらった手編みの誕プレを披露 息子からはワイン、娘たちからは花束を贈られ大喜び「本日、宇宙イチ浮かれてる父親No.1に確定」
5児の父でタレントのつるの剛士が28日までに、自身のインスタグラムを更新。家族からの51歳の誕生日プレゼントを披露した。
【動画】「絵に描いたような幸せ家族」妻の手編み巾着袋など家族にもらったプレゼント／誕生日パーティーの様子
つるのは「息子からワイン、娘たちから花束、ほんで妻からは、、なんと手編みの、て、あ、み、の、巾着袋。はい、ぶっ壊れ〜」「本日、宇宙イチ浮かれてる父親No.1に確定」と、愛する家族からの愛情がぎゅっと詰まった手贈り物に、完全にノックアウトされたことを報告。
さらに「10年前、バカボンのパパの年齢に追いついたと思えば、まもなく波平さんの年齢へ」と時の流れの速さをユーモア交じりに振り返りつつ、「改めまして各所、温かいコメント頂きましてありがとうございました。私は本当に幸せモンです。つるの恩返しできる日を目標に遊んで学んで精進して参りますので人生後半、引き続き温かい応援よろしくお願いいたします。51歳 つるの剛士」と感謝をつづり、子どもたちと一緒にギターを弾きながら楽しそうに歌う動画や、プレゼントの写真をアップした。
コメント欄には「絵に描いたような幸せ家族」「素敵で最高」「かっこいいパパ」「とっても若い」などの声が寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生した。
【動画】「絵に描いたような幸せ家族」妻の手編み巾着袋など家族にもらったプレゼント／誕生日パーティーの様子
つるのは「息子からワイン、娘たちから花束、ほんで妻からは、、なんと手編みの、て、あ、み、の、巾着袋。はい、ぶっ壊れ〜」「本日、宇宙イチ浮かれてる父親No.1に確定」と、愛する家族からの愛情がぎゅっと詰まった手贈り物に、完全にノックアウトされたことを報告。
コメント欄には「絵に描いたような幸せ家族」「素敵で最高」「かっこいいパパ」「とっても若い」などの声が寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生した。