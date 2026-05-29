28日、WRC（世界ラリー選手権）ラリージャパンのオープニングセレモニー中継に、タレントのマギーが出演。現地レポーターとして海外の一流ドライバーたちに直撃インタビューを敢行し、その流暢な英語と一流ドライバーを虜にした様子が中継で話題となった。

【映像】選手メロメロ！流暢な英語を披露（実際の様子）

マギーは豊田スタジアムにてドライバーへ取材。欧州出身のトップドライバーであるオリバー・ソルベルグ（トヨタ）やティエリー・ヌービル（ヒョンデ）に自ら英語でマイクを向け、スムースなやり取りを披露した。

特にヌービルはマギーの問いかけに「コンディションはバッチリだよ」と表情を崩して答え、「（開催時期が11月から5月に変わったので）とにかく暑くてみんな汗だくだけどね」と、笑顔でマギーに返答し、これにマギーも「湿度が凄いですよね？」と身振り手振りも交えて英語で返すと、「凄いジメジメしているよね」と、さらに表情を崩し、互いに笑顔でやりとりを続けた。

インスタも相互フォロー

VTRが明けると、スタジオではマギーの直撃取材が注目の的に。進行を務める安東弘樹アナウンサーから「それにしてもヌービル選手がマギーさんと話している時に嬉しそうなのが印象的でした」と振られたマギーは、ヌービルとの関係について「実は、去年一緒にシェイクダウンに乗らせていただいたので、お互いインスタもフォローし合っていて」と驚きの事実を告白。

このインタビューの様子に、解説の竹岡圭氏らは、特にヌービルとのやりとりについて「ヌービル選手の鼻の下が伸びていたんじゃないかと」などと言及し、世界的なトップドライバーをもメロメロにするマギーのレポート力を絶賛。視聴者からも、流暢な英語でトップドライバーの本音を引き出す姿に多くの反響が寄せられていた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）