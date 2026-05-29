元レースクイーンのポーカー美女が、崖っぷちの予選でついに覚醒？ まさかの行動で存在感を示した。

【映像】元レースクイーンのポーカー美女が“まさかの行動”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第7回が5月23日に配信。初戦のテーブルAを最下位の6位で終えていた阿久津が、気合十分のプレーで巻き返しを狙う場面に、視聴者の視線が集まった。

「日本レースクイーン大賞」でグランプリに輝いた元レースクイーンで、ポーカーの実力にも高い評価がある阿久津。しかし初戦となったテーブルAは思うようにチップ量を伸ばせず、最下位の6位で終了。もう後がない状況で迎えたこの日は、開始前から「頑張るぞ！」と気合のポーズを決めていた。

この場面では、阿久津が3位でテーブル22％のチップを獲得し、25％で首位に立つ谷口彩菜を追う展開。上位進出へ向け、ここで差を詰めたい局面だった。阿久津の手札はハートとクラブの「KK」。強力なペアを手にすると、すみれがスペードとクラブの「J6」で参加した。ここまでに積まれたポットは5000点。フロップはハートの「3」、スペードの「K」、クラブの「Q」と開かれ、阿久津は「K」のセット（スリーカード）を作った。

この展開に、放送席からも「強い、強すぎる」と驚きの声が上がる。すみれがチェックすると、ターンカードはスペードの「6」。ここですみれに「6」がヒットしたが、阿久津はすでに「K」3枚の大きな優勢。阿久津は2000点をベットし、すみれに判断を迫った。

すみれはしばらく考えた末にフォールド。すると阿久津は、すみれの方を見つめながらカードをオープンした。「KK」を見せつけられたすみれは、目を丸くして驚きの表情に。思わぬ強さを見せられ、場の空気も盛り上がった。

すみれは「昨日から『KK』にやられてるんだよな」とぽつり。強い手にぶつかり続ける展開に苦笑いを浮かべると、阿久津も「ぶつかっちゃう…」と寄り添うような表情を見せた。真剣勝負の直後に少しだけ空気がやわらぐ、ほっこりするやり取りだった。

前日の最下位から一転、「KK」で反撃のきっかけをつかんだ阿久津。視聴者からは「大事故ｗ」「阿久津さん上がってきた」「ヤバいw」などとコメントが相次いだ。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）