「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午前１１時現在で、大和ハウス工業<1925.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場で大和ハウスは小動き。同社が今月半ばに発表した２６年３月期連結決算は営業利益が２ケタ成長となり、過去最高益を更新。戸建て住宅事業の好調が全体を牽引した。一方、あわせて開示した２７年３月期の業績予想では建設資材などのコスト上昇を織り込み、一転して大幅な減益となる見通しを示した。これを受け、株価は下値模索の展開が続いており、足もと売り予想数の上昇につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS