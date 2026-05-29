・タカノが上値指向鮮明、半導体向け画像処理検査装置でＡＩインフラ需要に照準

・トクヤマ反発、３１年３月期営業益目標５７０億円とする中期計画を策定

・キッツが一時１４％超の急騰で最高値更新、半導体装置用とＡＩデータセンター水冷用で強力な追い風吹く

・ＩＮＰＥＸが４日ぶり反落、米イラン暫定合意の報道で原油価格は軟調推移

・エニマインドは続伸、台湾のＥＣプラットフォームとシステム連携

・藤田観が６日ぶり反発、ワシントンＨとの株主向け宿泊優待の相互利用を開始

・村田製が最高値圏を舞い上がる、ＭＬＣＣ爆需で世界断トツの競争力に投資資金が刮目

・伊藤園が３日続伸、海外事業堅調で２６年４月期業績は計画上振れ

・フロンテオが動兆、循環器系創薬ベンチャーとの契約締結を手掛かりに大底離脱の動き



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出所：MINKABU PRESS