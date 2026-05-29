29日前引けの日経平均株価は反発。前日比1203.45円（1.86％）高の6万5896.57円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1215、値下がりは315、変わらずは29と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を327.44円押し上げ。次いでファストリ <9983>が179.41円、ＴＤＫ <6762>が173.48円、村田製 <6981>が103.46円、イビデン <4062>が100.90円と続いた。



マイナス寄与度は154.47円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、フジクラ <5803>が63.76円、ディスコ <6146>が13.95円、レーザーテク <6920>が10.19円、古河電 <5801>が6.57円と並んだ。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は金属製品で、以下、空運、情報・通信、サービスが続いた。値下がり上位には鉱業、非鉄金属、保険が並んだ。



株探ニュース