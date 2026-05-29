29日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比17.4％増の2590億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.3％増の2028億円だった。



個別ではグローバルＸ 革新的優良企業 <178A> 、ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 <1550> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス <1473> 、上場インデックスファンド米国株式 <2521> 、上場インデックスＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジなし <2568> など55銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉシェアーズ 日本国債２０年超 ＥＴＦ <573A> 、グローバルＸ チャイナテック・カバード・コール ＥＴＦ <576A> など9銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が6.29％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が4.93％高、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> が4.84％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が4.65％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が3.77％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> は4.82％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> は3.49％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1203円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1329億9800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1504億2300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が165億5900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が115億6000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が112億1900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が93億600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が67億1200万円の売買代金となった。



株探ニュース