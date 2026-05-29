ETF売買代金ランキング＝29日前引け
29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 132998 21.2 71180
２. <1357> 日経Ｄインバ 16559 25.6 3009
３. <1360> 日経ベア２ 11560 3.4 73.9
４. <1321> 野村日経平均 11219 -0.5 68930
５. <1458> 楽天Ｗブル 9306 0.2 84880
６. <2644> ＧＸ半導日株 7418 5.4 4097
７. <1579> 日経ブル２ 6712 26.3 768.9
８. <1540> 純金信託 5833 26.0 21335
９. <1329> ｉＳ日経 5021 49.0 6856
10. <1568> ＴＰＸブル 4611 91.2 946.8
11. <1398> ＳＭＤリート 2791 -35.0 1868.5
12. <1306> 野村東証指数 2618 75.2 419.3
13. <1542> 純銀信託 2579 40.9 35540
14. <200A> 野村日半導 2503 -24.2 4648
15. <1358> 上場日経２倍 2303 0.2 135900
16. <1330> 上場日経平均 1474 79.5 69050
17. <1459> 楽天Ｗベア 1339 84.4 122
18. <1671> ＷＴＩ原油 1337 66.9 5210
19. <1320> ｉＦ日経年１ 1298 8.4 68670
20. <2243> ＧＸ半導体 1096 -16.6 4852
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1085 84.8 4385
22. <2631> ＭＸナスダク 1057 133.8 34430
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 970 63.0 1954.5
24. <1489> 日経高配５０ 891 -29.5 3255
25. <1308> 上場東証指数 822 93.0 4142
26. <2036> 金先物Ｗブル 791 -7.8 177700
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 720 28.6 79770
28. <1615> 野村東証銀行 713 23.6 657.9
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 711 87.6 34720
30. <314A> ｉＳゴールド 706 -7.7 339.8
31. <1356> ＴＰＸベア２ 694 100.6 116.6
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 686 8.0 2654
33. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 628 336.1 76
34. <1346> ＭＸ２２５ 621 134.3 68560
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 620 463.6 1047
36. <521A> ｉＦＦＮＧ金 613 231.4 2092
37. <1305> ｉＦＴＰ年１ 552 -39.9 4238
38. <1475> ｉＳＴＰＸ 532 -38.1 409.6
39. <1545> 野村ナスＨ無 499 0.6 242.9
40. <1478> ｉＳ高配当 495 243.8 5019
41. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 484 2100.0 402.8
42. <1326> ＳＰＤＲ 482 -25.5 65860
43. <2559> ＭＸ全世界株 478 71.3 29730
44. <1328> 野村金連動 444 -0.2 16945
45. <1655> ｉＳ米国株 434 -55.1 868.9
46. <213A> 上場半導体株 334 22.8 429.8
47. <399A> 上場高配５０ 333 1750.0 2153
48. <1595> 農中Ｊリート 295 1182.6 1858
49. <282A> ＧＸ半導１０ 294 -40.7 2489
50. <1623> 野村鉄鋼非鉄 282 41.7 70350
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 132998 21.2 71180
２. <1357> 日経Ｄインバ 16559 25.6 3009
３. <1360> 日経ベア２ 11560 3.4 73.9
４. <1321> 野村日経平均 11219 -0.5 68930
５. <1458> 楽天Ｗブル 9306 0.2 84880
６. <2644> ＧＸ半導日株 7418 5.4 4097
７. <1579> 日経ブル２ 6712 26.3 768.9
８. <1540> 純金信託 5833 26.0 21335
９. <1329> ｉＳ日経 5021 49.0 6856
10. <1568> ＴＰＸブル 4611 91.2 946.8
11. <1398> ＳＭＤリート 2791 -35.0 1868.5
12. <1306> 野村東証指数 2618 75.2 419.3
13. <1542> 純銀信託 2579 40.9 35540
14. <200A> 野村日半導 2503 -24.2 4648
15. <1358> 上場日経２倍 2303 0.2 135900
16. <1330> 上場日経平均 1474 79.5 69050
17. <1459> 楽天Ｗベア 1339 84.4 122
18. <1671> ＷＴＩ原油 1337 66.9 5210
19. <1320> ｉＦ日経年１ 1298 8.4 68670
20. <2243> ＧＸ半導体 1096 -16.6 4852
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1085 84.8 4385
22. <2631> ＭＸナスダク 1057 133.8 34430
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 970 63.0 1954.5
24. <1489> 日経高配５０ 891 -29.5 3255
25. <1308> 上場東証指数 822 93.0 4142
26. <2036> 金先物Ｗブル 791 -7.8 177700
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 720 28.6 79770
28. <1615> 野村東証銀行 713 23.6 657.9
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 711 87.6 34720
30. <314A> ｉＳゴールド 706 -7.7 339.8
31. <1356> ＴＰＸベア２ 694 100.6 116.6
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 686 8.0 2654
33. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 628 336.1 76
34. <1346> ＭＸ２２５ 621 134.3 68560
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 620 463.6 1047
36. <521A> ｉＦＦＮＧ金 613 231.4 2092
37. <1305> ｉＦＴＰ年１ 552 -39.9 4238
38. <1475> ｉＳＴＰＸ 532 -38.1 409.6
39. <1545> 野村ナスＨ無 499 0.6 242.9
40. <1478> ｉＳ高配当 495 243.8 5019
41. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 484 2100.0 402.8
42. <1326> ＳＰＤＲ 482 -25.5 65860
43. <2559> ＭＸ全世界株 478 71.3 29730
44. <1328> 野村金連動 444 -0.2 16945
45. <1655> ｉＳ米国株 434 -55.1 868.9
46. <213A> 上場半導体株 334 22.8 429.8
47. <399A> 上場高配５０ 333 1750.0 2153
48. <1595> 農中Ｊリート 295 1182.6 1858
49. <282A> ＧＸ半導１０ 294 -40.7 2489
50. <1623> 野村鉄鋼非鉄 282 41.7 70350
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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