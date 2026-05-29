　29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　132998　　　21.2　　　 71180
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 16559　　　25.6　　　　3009
３. <1360> 日経ベア２　　　 11560　　　 3.4　　　　73.9
４. <1321> 野村日経平均　　 11219　　　-0.5　　　 68930
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9306　　　 0.2　　　 84880
６. <2644> ＧＸ半導日株　　　7418　　　 5.4　　　　4097
７. <1579> 日経ブル２　　　　6712　　　26.3　　　 768.9
８. <1540> 純金信託　　　　　5833　　　26.0　　　 21335
９. <1329> ｉＳ日経　　　　　5021　　　49.0　　　　6856
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　4611　　　91.2　　　 946.8
11. <1398> ＳＭＤリート　　　2791　　 -35.0　　　1868.5
12. <1306> 野村東証指数　　　2618　　　75.2　　　 419.3
13. <1542> 純銀信託　　　　　2579　　　40.9　　　 35540
14. <200A> 野村日半導　　　　2503　　 -24.2　　　　4648
15. <1358> 上場日経２倍　　　2303　　　 0.2　　　135900
16. <1330> 上場日経平均　　　1474　　　79.5　　　 69050
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1339　　　84.4　　　　 122
18. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1337　　　66.9　　　　5210
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　1298　　　 8.4　　　 68670
20. <2243> ＧＸ半導体　　　　1096　　 -16.6　　　　4852
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1085　　　84.8　　　　4385
22. <2631> ＭＸナスダク　　　1057　　 133.8　　　 34430
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 970　　　63.0　　　1954.5
24. <1489> 日経高配５０　　　 891　　 -29.5　　　　3255
25. <1308> 上場東証指数　　　 822　　　93.0　　　　4142
26. <2036> 金先物Ｗブル　　　 791　　　-7.8　　　177700
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 720　　　28.6　　　 79770
28. <1615> 野村東証銀行　　　 713　　　23.6　　　 657.9
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 711　　　87.6　　　 34720
30. <314A> ｉＳゴールド　　　 706　　　-7.7　　　 339.8
31. <1356> ＴＰＸベア２　　　 694　　 100.6　　　 116.6
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 686　　　 8.0　　　　2654
33. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 628　　 336.1　　　　　76
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　 621　　 134.3　　　 68560
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 620　　 463.6　　　　1047
36. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 613　　 231.4　　　　2092
37. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 552　　 -39.9　　　　4238
38. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 532　　 -38.1　　　 409.6
39. <1545> 野村ナスＨ無　　　 499　　　 0.6　　　 242.9
40. <1478> ｉＳ高配当　　　　 495　　 243.8　　　　5019
41. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 484　　2100.0　　　 402.8
42. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 482　　 -25.5　　　 65860
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 478　　　71.3　　　 29730
44. <1328> 野村金連動　　　　 444　　　-0.2　　　 16945
45. <1655> ｉＳ米国株　　　　 434　　 -55.1　　　 868.9
46. <213A> 上場半導体株　　　 334　　　22.8　　　 429.8
47. <399A> 上場高配５０　　　 333　　1750.0　　　　2153
48. <1595> 農中Ｊリート　　　 295　　1182.6　　　　1858
49. <282A> ＧＸ半導１０　　　 294　　 -40.7　　　　2489
50. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 282　　　41.7　　　 70350
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース