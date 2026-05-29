【台風6号】6月2日（火）に沖縄直撃か 予報円に近畿入る…日本列島に沿うように「急カーブ」？九州・中国・四国などに影響のおそれも【雨と風最新シミュレーション】
5月27日にカロリン諸島付近で発生した台風6号（チャンミー）は、強い勢力に発達して、31日には沖縄接近し、その後カーブを描きながら本州へと向かってくる予想となっています。
29日午前9時の時点でフィリピンの東を北北西におよそ15キロの速さで進んでいます。中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。
台風6号 今後の進路は？
29日午前9時の実況
種別：台風
存在地域：フィリピンの東
進行方向、速さ：北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧：998 hPa
中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速：25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域：全域 440 km (240 NM)
29日午後9時の予報
種別：台風
存在地域：フィリピンの東
進行方向、速さ：西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧：992 hPa
中心付近の最大風速：23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速：35 m/s (65 kt)
予報円の半径：75 km (40 NM)
30日午前9時の予報
種別：台風
存在地域：フィリピンの東
進行方向、速さ：北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧：990 hPa
中心付近の最大風速：25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速：35 m/s (70 kt)
予報円の半径：95 km (50 NM)
31日午前9時の予報
種別：台風
強さ：強い
存在地域：沖縄の南
進行方向、速さ：北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧：970 hPa
中心付近の最大風速：35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速：50 m/s (95 kt)
予報円の半径：155 km (85 NM)
暴風警戒域：全域 290 km (155 NM)
1日午前9時の予報
種別：台風
強さ：強い
存在地域：沖縄の南
進行方向、速さ：北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧：960 hPa
中心付近の最大風速：40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速：55 m/s (105 kt)
予報円の半径：185 km (100 NM)
暴風警戒域：全域 350 km (190 NM)
2日午前9時の予報
種別：台風
存在地域：東シナ海
進行方向、速さ：北 20 km/h (11 kt)
中心気圧：970 hPa
中心付近の最大風速：30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速：45 m/s (85 kt)
予報円の半径：230 km (125 NM)
暴風警戒域：全域 420 km (225 NM)
3日午前9時の予報
種別：台風
存在地域：四国沖
進行方向、速さ：北東 30 km/h (17 kt)
中心気圧：975 hPa
中心付近の最大風速：30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速：40 m/s (80 kt)
予報円の半径：280 km (150 NM)
暴風警戒域：全域 440 km (240 NM)