気象庁によりますと、29日午前9時現在、台風6号（チャンミー）はフィリピンの東の海上にあって、1時間に15キロの速さで北北西へ進んでいます。台風は今後、発達しながら北上し、日本列島へ近づく見込みです。

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中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心から半径440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。

台風は今後、フィリピンの東を北西へ進み、31日（日）には「強い」勢力となって沖縄の南へ達する見込みです。

その後、6月1日（月）にはさらに発達し、中心気圧960ヘクトパスカル、最大風速40メートル、最大瞬間風速55メートルの強い勢力で沖縄の南の海上に到達。2日（火）には中心気圧970ヘクトパスカル、最大風速30メートル、最大瞬間風速45メートルとなり、暴風域を伴ったまま沖縄に接近するおそれがあります。

さらに3日（水）にかけては、速度を上げながら九州や四国など西日本にかなり接近する見込みです。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルと予想されています。

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