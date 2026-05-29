ファミリーマートは、アニメ「ブルーロック」とコラボレーションをした「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」キャンペーンを6月2日から順次全国のファミリーマート約16,400店舗にて実施する。

本キャンペーンでは、対象のお菓子を買うと、ファミマカラーのオリジナルユニフォームを着用し、一人ひとりの表情の違いにこだわった描きおろしイラストや、線画ならではの繊細な魅力を楽しめるビジュアルを使用したファミマ限定オリジナルグッズがもらえる。

また、期間中、対象のお菓子を購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募すると、作品に関連した賞品などが抽選で合計115名に当たるキャンペーンも同時に実施される。

さらに、オリジナルグッズに加えて、ファミリーマート限定デザインのブロマイドを店内マルチコピー機でプリントできる「ファミマプリント」も発売される。

「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」キャンペーン 詳細

対象のお菓子購入で限定オリジナルグッズがもらえる

期間中、対象のお菓子を2個同時に購入すると、限定のオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。

第1弾：6月2日（火）10時～

【「A4クリアファイル」全6種類】

オリジナル描きおろしイラストを使用した、あの名コンビデザインや、ファミマでしか手に入らない特別な“線画”を使用したデザインになっている

第2弾：6月9日（火）10時～

【「スマホスタンドキーホルダー 」 全6種類】

オリジナル描きおろしイラストを使用した、揃えると繋がるデザイン。スマートフォンで動画を見る際に便利なスマホスタンドとしても、キーホルダーとしても使用できる

作品に関連した特別なグッズが当たる、ファミマのアプリでスタンプ企画を開催

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象のお菓子を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。スタンプをためて、好みのコースに応募すると、抽選で合計115名にブルーロックグッズなどが当たる。

【実施期間】

・キャンペーン期間：6月2日（火）～6月22日（月）

・応募期間：6月2日（火）～6月26日（金）

【スタンプ2個】

ファミマポイント500円分：100名

【スタンプ6個】

コミックスセット（1巻～最新39巻）：10名

【スタンプ10個】

「ブルーロック VS. U-20 JAPAN Blu-ray（特装限定版）」全2巻セット：5名

※発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

対象商品には、このショーカードがついている

「ブルーロック」ファミリーマートオリジナルグッズも登場！

オリジナル描きおろしイラストを使用した、ファミリーマートでしか手に入らないアイテムが登場する。

□「ブルーロックアクリルスタンド／缶バッジ取り扱い店舗一覧」ページ

ブルーロック アクリルスタンド

価格：1,870円

発売日：6月9日（火）10時以降順次

※地域によって発売開始日が異なります

発売地域：全国約1,800店舗

オリジナル描きおろしイラストを使用した全6種のアクリルスタンド

ブルーロック 缶バッジ

価格：550円

発売日：6月9日（火）10時以降順次

※地域によって発売開始日が異なります

発売地域：全国約1,800店舗

オリジナル描きおろしイラストを使用した全12種の缶バッジ

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更になる事があります。

※商品は、なくなり次第終了となります。

※一部の店舗、及び地域では取り扱いのない場合があります。

ファミマオンラインでも限定グッズを予約販売

ブルーロック アクリルスタンドセット

A（潔 世一＆蜂楽 廻）／B（凪 誠士郎＆御影 玲王）／C（糸師 凛＆糸師 冴）

※セットごとに異なるステッカーが付属。

価格：3,740円

予約申込期間：6月9日（火）10時～6月22日（月）23時59分

商品受取期間：8月21日（金）～9月3日（木）

オリジナル描きおろしイラストを使用した全3種のアクリルスタンドセット

□購入ページ（6月9日10時オープン）

ブルーロック 缶バッジ6種セット

A／B共通（潔 世一、蜂楽 廻、凪 誠士郎、御影 玲王、糸師 凛、糸師 冴）

※A／B共通のステッカーが付属。

価格：3,300円

予約申込期間：6月9日（火）10時～6月22日（月）23時59分

商品受取期間：8月21日（金）～9月3日（木）

オリジナル描きおろしイラストを使用した全2種の缶バッジセット

□購入ページ（6月9日10時オープン）

期間限定「ブルーロック」のブロマイドを「ファミマプリント」で発売

店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、「ブルーロック」のオリジナル描きおろしイラストを使ったブロマイドが発売される。販売期間は6月9日10時から9月1日23時59分まで。

ブルーロック 観戦チケット風ランダムブロマイド

仕様：ブロマイド L判、2L判

価格：L判 200円、2L判 300円

発売地域：全国

販売方法：6種ランダム形式

サッカー観戦チケット風のブロマイド

ブルーロック 証明写真風ランダムブロマイド

仕様：ブロマイド L判、2L判

価格：L判 200円、2L判 300円

発売地域：全国

販売方法：6種ランダム形式

オリジナル描きおろしイラストを使用した証明写真風ブロマイド

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合があります。

※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合があります。

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

(C)金城宗幸・ノ村優介／講談社

(C)金城宗幸・ノ村優介／講談社 (C)CK WORKS