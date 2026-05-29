馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。日本ダービーは特別編で、武豊騎手＝栗東・フリー＝のダービー６勝を【ダービー武豊伝】として取り上げる取り上げる。第５回は２０１３年のキズナ。ケガによる苦難の時期を乗り越えた、８年ぶりにつかんだ勝利だった。

すべての“絆”が背中を押した。大歓声に包まれたラスト４００メートル。武豊は、後方で待機していたキズナを内から外へと導いた。前を行く２頭がふらつき、その真ん中の進路が一瞬ふさがりかける。しかし、迷いはなかった。「あそこは引けないところ。馬もしっかりと応えてくれた」。強い気持ちで手綱を押し、左ステッキを振り下ろす。Ｖロードを自らこじ開けると、弾むようなフットワークで一気に加速。完全に抜け出していたエピファネイアをゴール前で測ったように差し切った。

誰もがこの瞬間を待っていた。前人未到のダービー５勝目。ゴール板を過ぎ、左手を上げ、右手でグッとガッツポーズを作ると、１３万人を超す大観衆からの「ユタカコール」が府中の杜（もり）を揺らした。「最高でした。これだけの馬で出ること自体が久しぶり。１番人気の責任を背負っていたし、どうしても勝ちたかった。僕は帰ってきました！」。重圧から解き放たれた天才が喜びを爆発させた。

２０１０年３月の毎日杯で落馬し、左鎖骨、腰椎横突起骨折などの重傷を負ってから、それまで年間１００勝以上が当たり前だった勝ち星が伸び悩んだ。そんな時に巡り合ったのが、かつて主戦を務めたディープインパクトを父に持つキズナ。その名前には２０１１年に起きた東日本大震災からの復興への思いが託されていた。

初めて騎乗した昨年末から、一戦ごとに色濃く感じるようになっていたのは偉大な父のＤＮＡ。「ディープの子供でまたダービーを勝てたことが良かった。格別です」。姉は自身の手綱でＧ１・２勝（１９９８年桜花賞、秋華賞）を挙げたファレノプシス。二重の縁を持つ血統馬で、史上初となる同じ騎手による父子制覇を決めた。

秋は凱旋門賞へ向かうことが決定。日本で無敵を誇った父でさえ２００６年（３位入線→失格）、分厚い壁にはね返された世界最高峰のステージだ。「ディープが引退する時に、ぜひ子供で出たいと思っていた。実現すれば本当にうれしい。彼を世界ＮＯ１にしたい」。力強い視線が見据える先は、日本馬初の偉業となる８年越しの悲願。多くの絆が紡ぐ夢物語は、これからクライマックスを迎える。

〈姉弟によるクラシック制覇〉

キズナの姉ファレノプシスは１９９８年桜花賞、秋華賞、２０００年エリザベス女王杯の覇者。姉弟によるクラシック制覇は３例目になる。

◇母ハヤフブキ

姉タケフブキ＝１９７２年オークス

弟タケホープ＝１９７３年ダービー＆菊花賞

◇ダンシングキイ

姉ダンスパートナー＝１９９５年オークス

弟ダンスインザダーク＝１９９６年菊花賞（その妹ダンスインザムードも２００４年桜花賞を制覇）

きょうだいの年齢差１５歳は、１９８４年のグレード制導入後では最も離れている。それまでは兄フサイチコンコルド（１９９６年ダービー）、弟アンライバルド（２００９年皐月賞）の１３歳差が最大だった。キズナは母キャットクイルが２０歳時の子供。２０歳時の子供がＧ１を優勝したのは、１９９５年マイルＣＳなどを勝利したトロットサンダーの母ラセーヌワンダ以来だった。

〈２０１３年の日本ダービー〉

京都新聞杯で重賞連勝を決めたキズナと、皐月賞馬ロゴタイプが人気を分け合い、この２頭に単勝１ケタ台でエピファネイア、コディーノが続いた。前半５ハロン６０秒３という締まった流れの中、直線ではエピファネイアが馬群を割るように鋭伸。しかし、その外からキズナが一気に脚を伸ばし、鮮やかに差し切った。ロゴタイプはゴール前で脚が鈍っての５着。