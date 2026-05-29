本人がSNSで報告

プロ野球、ソフトバンクは28日、東京ドームで行われた巨人とのセ・パ交流戦に8-4で勝利した。球場では“勝利の女神”が生観戦。本人がSNSで報告すると、「そりゃ勝つわ」「あ、だからかぁ」と納得の声が漏れた。

13安打8得点で巨人を下した一戦。グラウンドをバックに、ピースサインで現地観戦を報告したのは声優・内田真礼だった。試合後、自身のXを更新。実際の写真を添え、Vサインの絵文字と共に「交流戦いってきた！！」と報告した。

内田はソフトバンクの熱狂的ファンとして知られ、始球式を務めると負けない「勝利の女神」として人気を誇る。昨年9月、みずほPayPayドームで行われた楽天戦の始球式を務めた際には、チームは11-0で完勝。始球式でのチーム成績は6戦6勝と不敗神話は継続となった。

東京ドームでの観戦報告にファンは即座に反応。「あ女神が現地にいたんだ…」「試合前から勝利が約束された試合」「あ、女神がいたのか そりゃ勝つわ」「あ、だからかぁ」「なるほど！さすが勝利の女神」「実は勝利の女神が現地だったとな！！」との声が並んでいた。

巨人との交流戦で2勝1敗と勝ち越したソフトバンク。29日からは本拠地で広島との3連戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）