インスタグラムを更新

陸上女子100メートル障害の中島ひとみ（長谷川体育施設）が29日までに自身のSNSを更新。今月行われたセイコーゴールデングランプリ2026での声援に感謝した。鍛え上げられた腹筋が際立つレース後の写真に、「ビジュやばいなぁ」などとファンから反響が寄せられている。

黄色と青の鮮やかなユニホームに身を包んだ中島は4位でフィニッシュ。レース後、右手を高く突き上げ、観客席を背景に晴れやかな笑顔を見せていた。投稿では「5月の連戦、沢山の応援本当にありがとうございました！」と声援に感謝した。

昨年の世界選手権東京大会では初めて日の丸を背負って、準決勝に進出。準決勝のスタート前に名前をコールされた際には、人気アニメ「鬼滅の刃」に登場する猗窩座のポーズや美白ぶりが話題となった。この投稿にファンからは多くの称賛や応援のコメントが寄せられた。

「全身くまなく白い…練習1回でビオレUVどれくらい使いますか？？」

「腹筋バキバキ」

「ビジュやばいなぁ」

「お人形のようにかわいい」

「美しきハードラー」

「次のナイスラン期待しかないです」

「新しい挑戦をする姿勢に勇気もらってます」

6月には大一番となる日本選手権が控えている。中島は「先週末は、日本選手権へのラストチャンスやそれぞれの記録に挑戦する姿を近くで沢山見ることができました」「結果が出た人、思うようにはいかなかった人もいる中でそれでも何かに夢中になる姿や、目標を必死に追いかける姿は本当にかっこよくて、見ているこちらまで力をもらいました」と記し、周りの選手からも刺激をもらって前進し続ける。



（THE ANSWER編集部）