エイシンディード

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◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝枠順確定

　出走する３歳馬１６頭の枠順が５月２９日、確定した。

　函館２歳Ｓを制し、前走のファルコンＳで２着と実績最上位のエイシンディード（牡、栗東・大久保龍志厩舎、父ファインニードル）は３枠５番に決まった。前走の橘Ｓを逃げて快勝したタガノアラリア（牡、栗東・西園翔太厩舎、父ミスターメロディ）は６枠１１番。福島２歳Ｓ、マーガレットＳとオープン２勝を挙げているタマモイカロス（牡、栗東・藤岡健一厩舎、父デクラレーションオブウォー）は７枠１３番から重賞初制覇を目指す。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性、斤量、騎手の順）。

（１）トップアタック　牡　５７　小沢　大仁

（２）デアヴェローチェ　牝　５５　北村　友一

（３）ガラベイヤ　牝　５５　丸山　元気

（４）フォーゲル　牡　５７　坂井　瑠星

（５）エイシンディード　牡　５７　川又　賢治

（６）コックピットサイト　牡　５７　浜中　俊

（７）メランコリニスタ　牝　５５　団野　大成

（８）ウチュウノセカイ　牡　５７　原　優介

（９）アンジュプロミス　牝　５５　古川　奈穂

（１０）シラヌイ　牝　５５　吉村　誠之助　

（１１）タガノアラリア　牡　５７　鮫島　克駿

（１２）ヒシアイラ　牡　５７　荻野　極

（１３）タマモイカロス　牡　５７　高杉　吏麒

（１４）クリエープキー　牝　５５　幸　英明

（１５）ルージュサウダージ　牝　５５　斎藤　新

（１６）ショウナンカリス　牝　５５　池添　謙一