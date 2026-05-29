◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝枠順確定

出走する３歳馬１６頭の枠順が５月２９日、確定した。

函館２歳Ｓを制し、前走のファルコンＳで２着と実績最上位のエイシンディード（牡、栗東・大久保龍志厩舎、父ファインニードル）は３枠５番に決まった。前走の橘Ｓを逃げて快勝したタガノアラリア（牡、栗東・西園翔太厩舎、父ミスターメロディ）は６枠１１番。福島２歳Ｓ、マーガレットＳとオープン２勝を挙げているタマモイカロス（牡、栗東・藤岡健一厩舎、父デクラレーションオブウォー）は７枠１３番から重賞初制覇を目指す。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性、斤量、騎手の順）。

（１）トップアタック 牡 ５７ 小沢 大仁

（２）デアヴェローチェ 牝 ５５ 北村 友一

（３）ガラベイヤ 牝 ５５ 丸山 元気

（４）フォーゲル 牡 ５７ 坂井 瑠星

（５）エイシンディード 牡 ５７ 川又 賢治

（６）コックピットサイト 牡 ５７ 浜中 俊

（７）メランコリニスタ 牝 ５５ 団野 大成

（８）ウチュウノセカイ 牡 ５７ 原 優介

（９）アンジュプロミス 牝 ５５ 古川 奈穂

（１０）シラヌイ 牝 ５５ 吉村 誠之助

（１１）タガノアラリア 牡 ５７ 鮫島 克駿

（１２）ヒシアイラ 牡 ５７ 荻野 極

（１３）タマモイカロス 牡 ５７ 高杉 吏麒

（１４）クリエープキー 牝 ５５ 幸 英明

（１５）ルージュサウダージ 牝 ５５ 斎藤 新

（１６）ショウナンカリス 牝 ５５ 池添 謙一