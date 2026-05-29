桐蔭横浜大FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄がデンマーク2部オールボーBKへ加入内定

デンマーク2部のAaB（オールボーBK）は現地時間5月28日、桐蔭横浜大学に在学中の3年生FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄が加入することを発表した。

ファンからも「まじか」と反響を呼んでいる。

ンワディケは一之江キッカーズからFC東京U-15深川、修徳高等学校を経て桐蔭横浜大学に進学していた。圧倒的な身体能力を武器に力強い突破と高い決定力を備えるストライカーで、今年2月にはAaBへの練習参加が報じられていたなか、オファーを勝ち取った。また、年代別の日本代表としても活躍し、2028年のロサンゼルスオリンピックを目指す若き日本代表の一員として活動している。

クラブを通じて「オールボーに加入することができ、とても嬉しいです。自分にとっても大きな挑戦になりますがこれから選手として、そして人としての成長をし続けたいと思います」とコメントしている。

SNS上では「直接海外！」「いきなり海外か！」「は？？？えっ？まじで？」「ええ？！」「プレースタイル的にJより北欧のほうが合うかも」「大学即ヨーロッパか」「凄い時代になった」「直でヨーロッパか！」「Jで見たい気持ちはあった」「えええ」「やはりJ経由せずか」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）