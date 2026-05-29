代々木公園のベトナムフェスで出会う「水上人形劇」は必見　人気グルメとともに“没入型”で楽しむ2日間

「食だけじゃない。ベトナムの“空気”そのものを体感するーー」そんなフェスが、2026年も代々木公園に帰ってくる。2008年にスタートした「ベトナムフェスティバル」は、いまや初夏の代々木を彩る風物詩。ベトナム政府公認の交流イベントとしては海外最大級を誇り、毎年10万人以上が来場する。会場には、香ばしいバインミー、湯気立つフォー、炭火焼きの肉料理など、約120のブースがずらり。歩いているだけで、東京にいながら“ホーチミンの夜市”をさまよっているような気分になる。

そして今年のテーマは、「没入型」の体験

ただ“見る”“食べる”だけではない。音、香り、熱気、人の声――そのすべてに包まれながら、ベトナムへ入り込んでいく。

その象徴となるのが、「水上人形劇」だ。水面に現れる、“もうひとつのベトナム”。

会場を歩いていると、賑やかな喧騒の中に、不思議と人が吸い寄せられていく一角があるはずだ。

ベトナムの伝統文化「水上人形劇」

小さな水の舞台。そこだけ、空気の流れが変わる。

太鼓が鳴る。笛の音が重なる。水面がゆれる。

次の瞬間、木製の人形が、水しぶきを上げながら躍り出る。歓声が上がる。

演者たちは舞台裏で胸まで水に浸かり、長い竹竿と糸を巧みに操っている。だが、そんな“技術”を意識する暇もないほど、観客は物語に引き込まれていく。

農村の暮らし。

収穫祭。

川遊び。

龍や精霊たち。

どこか懐かしく、でも見たことのない世界。

言葉はわからなくてもいい。

ただ水面を見つめているだけで、感覚が“向こう側”へ連れていかれる。派手ではない。だが、気づけば夢中になっている。それが、水上人形劇の不思議な力だ。

ベトナムで1000年続く“水のエンターテインメント”

この水上人形劇は、ベトナム北部の農村地帯で生まれた伝統芸能。田んぼに水が張る時期、人々が水辺で演じたことが始まりとされる。

今回、その世界観を届けるのは、ハノイの名門「タンロン水上人形劇場」。

本場ベトナムでも高い人気を誇る劇団のパフォーマンスを、東京で体験できる貴重な機会だ。

水の上だからこそ生まれる、独特の浮遊感。人形たちが水面を滑るたび、観客の視線も自然と追いかけていく。“観る”というより、“入り込む”。今年のテーマ「没入型」を、もっとも象徴するコンテンツかもしれない。

おすすめは、夕暮れどき。昼の公演は、青空の下で軽やかに楽しめる。だが、もし時間が合うなら、夕方の回をおすすめしたい。日が傾き始める頃、水面にはオレンジ色の光が揺れ、太鼓の余韻が空気にゆっくり溶けていく。

屋台から漂う炭火の煙。遠くから聞こえる歓声。ビールを片手に舞台を眺める人々。

代々木公園が、一瞬だけ“ベトナムの夕暮れ”に変わる時間だ。

水上人形劇 上演タイムテーブル

5月30日（土）

12:00〜 公演1

14:30〜 公演2

17:40〜 公演3

5月31日（日）

11:30〜 公演1

13:30〜 公演2

17:00〜 公演3

※1回あたり「水上人形劇30分＋パペットショー20分」を予定

※タイムテーブルは変更の可能性あり。来場前に公式SNS等で確認を

ベトナムパペットショー

“いまのベトナム”を響かせる人気アーティストのライブステージ

フェスの熱気をさらに押し上げるのが、ライブステージだ。2026年も、ベトナムのトップアーティストたちが来日する。

まず注目は、シンガーソングライターのNgo Lan Huong（ゴー・ラン・フオン）。自身が手がけた楽曲はSNSを中心に爆発的に広がり、再生数は5000万回超え。街角でも、カフェでも、誰かのスマホから流れているーーそんな“いまのベトナム”を象徴する存在だ。耳に残るメロディと、親しみやすい歌声。気づけば、観客も自然にリズムを取っている。

2026年も来日するベトナムの大スター「ERIK」

そして、ERIK（エリック）。デビュー直後から音楽賞を席巻し、動画再生は1億回超えを連発。なかには約1.9億回再生というモンスター級ヒットもある。

ハスキーな歌声。切れ味のあるダンス。観客の視線を一瞬でさらっていく存在感。歓声が上がり、スマホが一斉に掲げられる。代々木公園が、巨大なライブ会場へ変わっていく。

この2組を同時に体験できること自体、“現在進行形のベトナム”を感じられる瞬間だ。

熱気のステージは夜まで続く

片手には、焼きたてのバインミー。もう片方には、冷えたベトナムビール。耳にはライブ音楽。目の前には水上人形劇。炭火の香りが漂い、人の熱気が混ざり合う。食べる。歩く。立ち止まる。また、食べる。

その繰り返しのなかで、気づけば“東京にいる感覚”が少しずつ薄れていく。遠いはずの国が、“いま目の前にある場所”になる。その変化は、驚くほど自然だ。味で始まり、音と景色で記憶に残る。このフェスは、ただのグルメイベントではない。

味で始まり、音に包まれ、景色ごと記憶に残る。水面に揺れる人形劇。空気を震わせるライブ。屋台から立ちのぼる煙。それらが重なった瞬間、代々木公園は“少し遠い異国”へ変わる。

「ベトナムへ行く前に、この空気を感じてみたかった」

そんな来場者の声が聞こえて来るようで、このフェスの価値を静かに物語っている。

5月最後の週末。代々木で、ほんの少し遠くへ旅したい。

閉会式

ベトナムフェスティバル2026

日時：2026年5月30日（土）・31日（日）

時間：10:00〜20:00

会場：代々木公園イベント広場（東京都渋谷区）

主催：ベトナム大使館、ベトナムフェスティバル実行委員会

メインパートナー：ベトナム航空

入場料：無料（飲食代別）

公式サイト：https://www.vietnamfes.net/

【画像】必見！水上人形劇 人気歌手のステージも（4枚）