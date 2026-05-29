【女性が選んだ】「唇が魅力的だと思う20代男性俳優」ランキング！ 2位「北村匠海」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国10〜60代の女性282人を対象に、20代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「唇が魅力的だと思う20代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは北村匠海さん。ぷっくりとした厚みがあり、色気を感じさせる唇が印象的です。憂いを帯びた表情をした時に、その唇のラインがより強調され、俳優としての表現力を高めています。健康的で形が整っている点も、男女問わず憧れを抱かせるポイントとなっています。
▼回答者コメント
「厚みがあってセクシーな印象だから」（20代女性／東京都）
「ナチュラルでやや厚みのある唇で、歌や演技のときに特に口元の表現力が強いです」（40代女性／香川県）
「ディオールのリップの広告を見て」（40代女性／静岡県）
第1位に輝いたのは平野紫耀さんでした。彼の唇は、程よいボリューム感がありながらも、キュッと上がった口角が非常に魅力的です。笑った時の愛らしい形と、真剣な表情で見せるセクシーな雰囲気の両方を兼ね備えており、多くのファンから「理想の唇」として熱い支持を集めました。
▼回答者コメント
「アンバサダーをしているイメージもあり、綺麗な唇だなあと惚れ惚れします」（30代女性／神奈川県）
「顔も綺麗だが化粧品などの広告でみると唇も印象的だから」（30代女性／福岡県）
「大きくも無く、小さくも無く、一番バランスのいい唇だと思います。個人的にYSLのアンバサダーの時の唇が好きです」（20代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：北村匠海／53票
2位にランクインしたのは北村匠海さん。ぷっくりとした厚みがあり、色気を感じさせる唇が印象的です。憂いを帯びた表情をした時に、その唇のラインがより強調され、俳優としての表現力を高めています。健康的で形が整っている点も、男女問わず憧れを抱かせるポイントとなっています。
「厚みがあってセクシーな印象だから」（20代女性／東京都）
「ナチュラルでやや厚みのある唇で、歌や演技のときに特に口元の表現力が強いです」（40代女性／香川県）
「ディオールのリップの広告を見て」（40代女性／静岡県）
1位：平野紫耀／62票
第1位に輝いたのは平野紫耀さんでした。彼の唇は、程よいボリューム感がありながらも、キュッと上がった口角が非常に魅力的です。笑った時の愛らしい形と、真剣な表情で見せるセクシーな雰囲気の両方を兼ね備えており、多くのファンから「理想の唇」として熱い支持を集めました。
▼回答者コメント
「アンバサダーをしているイメージもあり、綺麗な唇だなあと惚れ惚れします」（30代女性／神奈川県）
「顔も綺麗だが化粧品などの広告でみると唇も印象的だから」（30代女性／福岡県）
「大きくも無く、小さくも無く、一番バランスのいい唇だと思います。個人的にYSLのアンバサダーの時の唇が好きです」（20代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)