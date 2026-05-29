バーガーキングの公式Xは5月28日、投稿を更新。期間限定の「ビッグドリンク」キャンペーンを告知し、さまざまな反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：PIXTAより）

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バーガーキングの公式X（旧Twitter）は5月28日、投稿を更新。うれしい“復活”を発表しました。

【画像】バーガーキングが“マックの真似”？

「これ結構好きなんだよな」

同アカウントは「暑い夏にうれしい『ビッグドリンク』復活！」と告知。「お好きなセットに+100円で、Mサイズドリンク2杯分の『ビッグドリンク』に倍増」するようで、「5/29(金)〜期間限定！」とのこと。単品価格は380円です。

コメントや引用リポストでは「これ結構好きなんだよな」「神」「ポテトもデカくしてくれよ！」「こりゃ太る」「2杯分www」「マックの真似してて草」「マックを狙い撃ち笑」「マックが460円だからお前の勝ちだよバーキン君」「クーポン使えなくなるので意味なし！！」など、さまざまな声が寄せられました。

マクドナルドのキャンペーン

マクドナルドの公式Xは20日、「セットに＋200円でポテトとコークがグランドセットに！」と告知。コークはMサイズの約2倍、ポテトはMサイズの約1.7倍になるようです。今回、こちらとバーガーキングのキャンペーンを比較した人が多く見受けられました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:All About ニュース編集部)