ダイエットで血糖値を気にしたほうがよい理由とは？体重管理をうまく進めるための考え方

ダイエットというと、「食べすぎないこと」や「運動すること」をまず思い浮かべる方が多いと思います。もちろん、それはとても大切です。

ただ、体重管理をうまく進めるには、血糖値のこともあわせて考えるのがおすすめです。

血糖値は糖尿病の人だけが気にするものではありません。食事の内容や食べ方による血糖の変化は、食欲や体重管理にも関わっており、ダイエットがうまくいかない背景の一つになっていることがあります。

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体重が増えると、血糖値は上がりやすくなります

まず知っておきたいのは、体重が増えると血糖値は上がりやすくなるということです。

特にお腹まわりの脂肪が増えてくると、血糖を下げる働きをするインスリンが効きにくくなることがあります。その結果、食後の血糖値が高くなりやすくなり、健診で空腹時血糖やHbA1cの異常を指摘されることがあります。

ダイエットは見た目のためだけでなく、血糖の異常を防ぐ意味でも大切です。

血糖が上がりやすい食べ方は、体重管理も難しくします

一方で、体重の増えやすさには、毎日の食べ方も大きく関わっています。

たとえば、次のような習慣です。

●甘い飲み物が多い

●間食が多い

●食事の時間が不規則

●早食いになりやすい

●食後にほとんど動かない

こうした生活では血糖が上がりやすくなります。血糖が上がると、それを下げるためにインスリンが多く分泌されます。インスリンは大切なホルモンですが、同時にエネルギーをためこむ方向にも働くため、このような食べ方が続くと体重管理が難しくなりやすくなります。

つまり、ダイエットでは食事量だけでなく、血糖が上がりにくい食べ方かどうかにも目を向けることが大切です。

健診で大きな異常がなくても、気をつけたほうがよいことがあります

血糖値は、健診で異常が出ていなければ完全に安心と言い切れないこともあります。

一般的な採血でわかるのは、主に空腹時血糖やHbA1cです。一方で、日常生活の中での細かな血糖の動きまではわかりません。

食後に一時的に血糖が大きく上がることは、一般に血糖スパイクと呼ばれます。必要以上に心配する必要はありませんが、

●食後に眠くなりやすい

●甘いものを食べたあとにだるさを感じる

●健診では大きな異常がないのに体重が増えやすい

といった方では、血糖の動きが生活習慣を見直すヒントになることがあります。