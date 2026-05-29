２８日に放送されたフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」では、あゆみ（木南晴夏）の夫・渉（中村俊介）が、ますます奇行に走り出し、あゆみもネットも震えた。

夜、散歩に出た先で慧（高杉真宙）と出会い、幽霊時代の記憶が完全に戻ったと告げられるあゆみ。慧には婚約者がいることから、これ以上は踏み込めないと距離を置こうとするあゆみだったが、翌朝、渉から「そういえば夕べはリフレッシュできた？」と言われ、表情を強張らせる。

渉は構わず「散歩もいいが、夜の公園は女性１人じゃ危ないから気を付けて」などと言い出し、あゆみは完全に警戒。公園に行ったことなど、渉には一切告げていないにも関わらず、渉は行き先を知っていた。あゆみはすぐに自分のカバンをひっくり返し、財布の中に仕込まれたＧＰＳにようやく気付く。

ＧＰＳはかなり以前から仕込まれていたが、ここにきてようやく夫の奇行に気付くあゆみ。渉はさらに、バーで愛人の舞（佐津川愛美）に、坪倉ホールディングスのスキャンダルを探っている里佳（月城かなと）へのスパイを要請。舞は渉へ「休日にどこかでかけない？」などと泊まりがけデートを誘っていたが、そのバーには、渉が新しく手がけるレストランのシェフ・加藤がいた。自宅のキッチンまで貸すほど渉と近い仲の加藤がいることも気付かない渉…。

壮絶なモラハラ夫だった渉だが、ここにきて、あからさまなモラハラは鳴りをひそめるも、その代わりに気味悪い行動が増加。まだ、あゆみと慧の関係をしらない渉がこのことを知ったら…。ネットも「自分は浮気してるのにあゆみに執着する渉が理解不能」「渉さんの暴走が怖い」「てか、渉と舞が嫌すぎる」「渉さんホラー化」「渉は過激なモラハラはなくなったが、なんか全体的に気持ちが悪ーい」「結局全部、渉が悪いと思う」などの声が上がっていた。

今後、渉がどう動いてくるのか、目が離せない。