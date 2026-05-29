【MS-06S CHAR'S ZAKU II RENEWAL】 【XXXG-00W0 WING GUNDAM ZERO(EW) RENEWAL】 【ZGMF-X10A FREEDOM GUNDAM RENEWAL】 10月発売予定 価格：4,400円

BANDAI SPIRITSはフィギュア「GUNDAM UNIVERSE」において、それぞれのリニューアル版となる「MS-06S CHAR'S ZAKU II RENEWAL」、「XXXG-00W0 WING GUNDAM ZERO(EW) RENEWAL」、「ZGMF-X10A FREEDOM GUNDAM RENEWAL」を発表した。各商品の発売は10月予定、価格は4,400円。

各商品はこれまでの技術で培われた「UNIVERSAL REACTION FRAME」を採用し、劇中再現を可能とする最適解の可動域と遊びやすさを追求している。特徴的なデザインを再現し、遊びやすさとスタイリッシュさを両立するという。

【CHAR'S ZAKU II】【WING GUNDAM ZERO(EW)】【FREEDOM GUNDAM】

(C)サンライズ