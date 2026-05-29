【マイクロペット GEN2】 7月下旬 発売予定 価格：各2,498円

タカラトミーは、手のひらサイズのペットロボット「マイクロペット GEN2」を7月下旬に発売する。価格は各2,498円。

本商品は「おしゃべり」、「歌う」、「ちょこちょこ動き回る」など、小さなボディに50種以上の多彩な機能（表情・音やリアクション・動き）を搭載したペットロボット。パピー、ウーパールーパー、キャット、ベアの4種類が展開され、ベアは素材とデザインの違う3デザイン（キャンディ、テック、グラフィティ）をスペシャルエディション（特別仕様）として展開。

マイクロペットからのリクエストに応えることでレベルアップ。頭の点灯色でリクエストが分かるようになっており、赤色（おしゃべり）・青色（トイレ）・緑色（パワーチャージ）に応えると、「ダンス」、「歌を歌う」などができるようになる。頭のマークの色もレベルごとに変化する。

また、「マイクロペット」からのリクエストに応えてあげると成長し、新しい表情や動きが見られるようになる。さらに、2台以上集めると「マイクロペット」同士でレースをしたり、一緒にダンスをしたりと遊びが広がる。

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