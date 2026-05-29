【りくりゅうペア】三浦璃来＆木原龍一、ド軍戦の始球式オフショットを一挙披露 “チャンピオンリング”はめてポーズ決めたおちゃめな2Sも「尊い」「私服姿も可愛い」
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる三浦璃来（24）＆木原龍一（33 ※先月そろって現役引退）が28日、それぞれのインスタグラムを更新。2人で務めた米・メジャーリーグ「ドジャース vs ロッキーズ戦」始球式のオフショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真・動画】「ホッコリするわぁ〜」「尊い」“チャンピオンリング”はめポーズ決めたおちゃめな三浦璃来＆木原龍一 ※7枚目
2人は共同投稿で「ドジャース vs ロッキーズ戦の始球式を務めさせていただきました。このような貴重な経験をさせていただき、とても光栄です」と報告。
続けて「初めてのリフト投球でとても緊張しましたが、現地の皆様が終始温かく接してくださいました。キャッチャーを務めてくださったロバーツ監督、そしてお忙しい中お会いしてくださった山本選手、佐々木選手かけがえのない幸せな時間を本当にありがとうございました」と感謝をつづった。
投稿では、木原が三浦をリフトで持ち上げ、そこから三浦がボールを投じるという“アクロバティック”な始球式でのパフォーマンスを動画で紹介したほか、デーブ・ロバーツ監督らド軍選手との記念ショット、優勝トロフィーを見せてもらっている様子、ドジャースのチャンピオンリングをはめそろってポーズを決めた三浦＆木原のおちゃめな2ショットなど、現地での楽しげな様子を届けた。
コメント欄には「まさかのリフト投球 素晴らしい」「氷上だけでなく、芝の上のリフトも最高!!」「ペアならではの始球式」「チャンピオンリングがすごいゴージャス」「ドジャースの優勝トロフィー持たせてもらったり指輪付けさせてもらったんですね」「お二人の笑顔がとても素敵です」「りくちゃんの私服姿も可愛いですね」「ホッコリするわぁ〜」「かわいすぎるお2人 尊いです」「たくさんお写真ありがとうございます」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真・動画】「ホッコリするわぁ〜」「尊い」“チャンピオンリング”はめポーズ決めたおちゃめな三浦璃来＆木原龍一 ※7枚目
2人は共同投稿で「ドジャース vs ロッキーズ戦の始球式を務めさせていただきました。このような貴重な経験をさせていただき、とても光栄です」と報告。
投稿では、木原が三浦をリフトで持ち上げ、そこから三浦がボールを投じるという“アクロバティック”な始球式でのパフォーマンスを動画で紹介したほか、デーブ・ロバーツ監督らド軍選手との記念ショット、優勝トロフィーを見せてもらっている様子、ドジャースのチャンピオンリングをはめそろってポーズを決めた三浦＆木原のおちゃめな2ショットなど、現地での楽しげな様子を届けた。
コメント欄には「まさかのリフト投球 素晴らしい」「氷上だけでなく、芝の上のリフトも最高!!」「ペアならではの始球式」「チャンピオンリングがすごいゴージャス」「ドジャースの優勝トロフィー持たせてもらったり指輪付けさせてもらったんですね」「お二人の笑顔がとても素敵です」「りくちゃんの私服姿も可愛いですね」「ホッコリするわぁ〜」「かわいすぎるお2人 尊いです」「たくさんお写真ありがとうございます」などと、さまざまな声が寄せられている。