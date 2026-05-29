「いきなり！ステーキ」メニュー価格の改定＆新メニュー導入
ペッパーフードサービスは6月1日より、原材料費・人件費・エネルギーコストの上昇に伴い「いきなり！ステーキ」のメニュー価格改定および新メニュー導入を実施する。
【表】どれくらい値上げ？『いきなり！ステーキ』新価格
「ワイルドステーキ（150グラム）」は1580円から1710円、「赤身！肩ロースステーキ（150グラム）」は1340円から1450円に値上げ（※価格は税込）。路面・ロードサイド・商業施設内（レストランコート）店舗の新商品である「ブレードミートステーキ」は、牛1頭から1キログラムほどしか取れない希少部位を使用しており、赤身の旨みが溢れ出る1品となっている。フードコート内店舗の新商品「赤身ステーキプレート」は、旨味溢れる肉と香ばしいご飯で至福の味わいとなっている。
【表】どれくらい値上げ？『いきなり！ステーキ』新価格
「ワイルドステーキ（150グラム）」は1580円から1710円、「赤身！肩ロースステーキ（150グラム）」は1340円から1450円に値上げ（※価格は税込）。路面・ロードサイド・商業施設内（レストランコート）店舗の新商品である「ブレードミートステーキ」は、牛1頭から1キログラムほどしか取れない希少部位を使用しており、赤身の旨みが溢れ出る1品となっている。フードコート内店舗の新商品「赤身ステーキプレート」は、旨味溢れる肉と香ばしいご飯で至福の味わいとなっている。