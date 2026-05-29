デニーズ、グランドメニュー刷新 おなかもココロもよろこぶ新メニュー＆一部価格改定
デニーズジャパンは6月10日より、全国のデニーズ店舗にてグランドメニューを改定する。今回の改定では、新たに「Denny's × Wellness（デニーズ × ウェルネス）〜おなかもココロもGoodな時間」をブランドコンセプトに掲げ、おなかとココロがよろこぶ、より豊かで満足度の高い食体験を提供していく。
【写真】マロニーにしたらヘルシーに！アレンジできる「スパイスラーメン」
同店では、2024年から一部店舗を試験的に実施し、新たな価値を追求してきた。今回、その検証結果とユーザーからの期待を踏まえ、改定を全店で展開する。今回の改定は、リブランディングで掲げた「商品のおいしさはもちろんのこと、新たな発見を提供し、居心地が良くくつろげる雰囲気の店舗空間やサービスを提供することで、お客様の心の満足感や情緒的価値を一層高めるレストランへ」という目標を、新たなブランドコンセプト「Denny's × Wellness（デニーズ × ウェルネス）〜おなかもココロもGoodな時間」として具現化したもの。特に、メインターゲットである「30〜50代女性」をはじめ、より幅広いユーザーに同店ならではの価値を提供していく。
リブランディングの検証で得た「家ではなかなか作れないものが食べたい」といった声を反映し、野菜をおいしく、かつ満足感のある形で食べられるメニューを拡充。食材の調理法を工夫し、栄養バランスに配慮しながらも、日々の食事がより楽しくなる工夫を凝らしている。
定番の看板商品をブラッシュアップしつつ、気分や好みに合わせて「選べる」楽しさを提供するカスタマイズ可能なメニューを強化した。例えば、人気の麺メニューでは、14種類のトッピングだけでなく、麺も選べることで、今まで以上に自分好みにアレンジできるようにした。
モーニングからランチ、そしてディナーやデザートまで、それぞれの時間帯で「デニーズに行きたい理由」を育むメニューを開発した。好評の、著名シェフ監修による専門性の高い一品に加え、食後のデザートやティータイムのおしゃべりにもぴったりな「ティラミス」や、世界中でブームとなっている“抹茶”を使用したデザートも拡充する。
また、昨今の原材料費高騰や人件費の上昇などを受け、品質維持と安定したサービスの提供を目指し、グランドメニューとモーニングメニューについては一部の商品価格を10円〜60円改定、ランチメニューについては選択肢を増やすべく、昼デニセットの販売方法を変更し、人気の日替りプレートは価格を据え置きとした。
■注目商品（価格は全て税込）
「おこのみチョイス」1430円
新コンセプト「おいしく、バランスよく」を一皿でかなえる新商品。その日の気分に合わせて、メインの肉料理（4種）と、お好みの彩り豊かな野菜（3種）、ソース（4種）から好きなものを選べる、“自分だけのワンプレート”が楽しめる一品。
「スパイスラーメン」1309円
数種類の香辛料をブレンドした、刺激的なスープのラーメン。シャキシャキ食感の香味野菜や柔らかなローストポークがスープによく絡む。別添えのパクチーをのせると一層エスニックな雰囲気に。麺は、中華麺・マロニー・うどんから選べる。
※追加トッピング55円〜
「ティラミス」550円
1986年に初代が登場し、1990年にリニューアルして大ヒット。一大ブームにも貢献した、デニーズのティラミスが帰ってきた。北海道産マスカルポーネチーズに卵のコクを加え、口あたりなめらかで本格的な味わいに。
【写真】マロニーにしたらヘルシーに！アレンジできる「スパイスラーメン」
同店では、2024年から一部店舗を試験的に実施し、新たな価値を追求してきた。今回、その検証結果とユーザーからの期待を踏まえ、改定を全店で展開する。今回の改定は、リブランディングで掲げた「商品のおいしさはもちろんのこと、新たな発見を提供し、居心地が良くくつろげる雰囲気の店舗空間やサービスを提供することで、お客様の心の満足感や情緒的価値を一層高めるレストランへ」という目標を、新たなブランドコンセプト「Denny's × Wellness（デニーズ × ウェルネス）〜おなかもココロもGoodな時間」として具現化したもの。特に、メインターゲットである「30〜50代女性」をはじめ、より幅広いユーザーに同店ならではの価値を提供していく。
定番の看板商品をブラッシュアップしつつ、気分や好みに合わせて「選べる」楽しさを提供するカスタマイズ可能なメニューを強化した。例えば、人気の麺メニューでは、14種類のトッピングだけでなく、麺も選べることで、今まで以上に自分好みにアレンジできるようにした。
モーニングからランチ、そしてディナーやデザートまで、それぞれの時間帯で「デニーズに行きたい理由」を育むメニューを開発した。好評の、著名シェフ監修による専門性の高い一品に加え、食後のデザートやティータイムのおしゃべりにもぴったりな「ティラミス」や、世界中でブームとなっている“抹茶”を使用したデザートも拡充する。
また、昨今の原材料費高騰や人件費の上昇などを受け、品質維持と安定したサービスの提供を目指し、グランドメニューとモーニングメニューについては一部の商品価格を10円〜60円改定、ランチメニューについては選択肢を増やすべく、昼デニセットの販売方法を変更し、人気の日替りプレートは価格を据え置きとした。
■注目商品（価格は全て税込）
「おこのみチョイス」1430円
新コンセプト「おいしく、バランスよく」を一皿でかなえる新商品。その日の気分に合わせて、メインの肉料理（4種）と、お好みの彩り豊かな野菜（3種）、ソース（4種）から好きなものを選べる、“自分だけのワンプレート”が楽しめる一品。
「スパイスラーメン」1309円
数種類の香辛料をブレンドした、刺激的なスープのラーメン。シャキシャキ食感の香味野菜や柔らかなローストポークがスープによく絡む。別添えのパクチーをのせると一層エスニックな雰囲気に。麺は、中華麺・マロニー・うどんから選べる。
※追加トッピング55円〜
「ティラミス」550円
1986年に初代が登場し、1990年にリニューアルして大ヒット。一大ブームにも貢献した、デニーズのティラミスが帰ってきた。北海道産マスカルポーネチーズに卵のコクを加え、口あたりなめらかで本格的な味わいに。