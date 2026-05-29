連続テレビ小説『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里、NHK総合毎週月曜〜土曜午前８時ほか）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマです。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディー”になっていく物語。

【写真】厳しい表情の直美だが…

5月29日第45回の最後に、第10週「疾風に勁草（けいそう）を」の予告が放送され、話題になっています。

病院に女郎が運び込まれてきました。りんと直美は――。

＊以下第45回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第45回あらすじ＞

ある日、直美（上坂樹里さん）は吉江（原田泰造さん）の教会で寛太（藤原季節さん）と会う。

母親と思われる「夕凪」についての話を聞いた直美は…。

一方病院では、フユ（猫背椿さん）がりん（見上愛さん）に手術介助を教えてもいいと言い出す。

少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり出して…。

＜予告で流れた映像＞

病院に派手な着物の女性が運びこまれてきた。りんと直美は女性の容体を確認している。

「この方の処置は？」と話す直美。

「後だと言っているだろう！」と男性の声が返ってくる。

女性の額の汗をぬぐう直美。

病院で男が暴れている。その様子を見て驚いた表情のりん。

「私なりのアンサーが見つかりました」

病室の女性に対し、りんと直美は声をそろえて

「逃げよう」「逃げましょう」と言う。

「女郎が男と逃げて生まれた娘です」と伝える直美。

瑞穂屋にいるりん。シマケンが軽く挨拶する。

「悔しくて。悔しくて」とトメの声がする

「看護婦に向いてんのかわかんないけど…」とりんの声が重なる。

病室の窓を開けるゆき。

「私なりのアンサーが見つかりました」とゆきの声がする。

着物姿のゆきをバーンズが抱きしめる。

その様子を見つめるりんや直美たちは――。

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』。脚本は吉澤智子さんが担当。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務める。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じる。