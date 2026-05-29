＜速報＞ささきしょうこが首位キープで後半へ 女王・佐久間朱莉は午後ティオフ
＜リゾートトラスト レディス 2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第2ラウンドが進行中。首位から出たささきしょうこは前半3バーディ・1ボギー・1ダブルボギーと伸ばせずも、トータル6アンダー・首位をキープして後半に入った。
【写真】え！ そんなに右を狙って大丈夫…？
同じく首位スタートの佐久間朱莉は午後0時50分にティオフする予定。トータル5アンダー・3位に福山恵梨。トータル4アンダー・4位タイに3つ伸ばしている植竹希望、午後スタートのイ・イェウォン（韓国）が続いている。昨年覇者の稲垣那奈子は午後0時50分、2週連続優勝かかる入谷響は午後0時10分にラウンドを開始する。賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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