光熱費など私たちの暮らしにも影を落としている中東情勢ですが、中小企業も苦しい状況に追い込まれています。業績に変化があったか、今後の影響をどう見込んでいるのか…。大同生命と日本テレビが行ったアンケートには、切実な声が続々と寄せられました。

■電気・ガスの料金に中東情勢の影

藤井貴彦キャスター

「まもなく6月ですが、中東情勢の影響は電気やガスの料金にも出始めています」

「大手電力10社が発表した6月使用分の電気料金は、関西電力を除く9社で、5月使用分に比べて約25円〜91円値上がりします。大手ガス4社のガス料金も、標準的な家庭で前の月より約20円〜24円値上がりするということです」

「政府は7月から9月までは補助の再開をすることを決めていますが、家計には影響も出そうです。企業側は今、苦しい状況だということです」

■業績や影響は…中小企業にアンケート

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「中東情勢の影響について、大同生命と日本テレビが共同で、サービス業や製造業など主に全国の中小規模の企業にアンケートを行い、805社から回答を得ました（5月18日〜24日、『中小企業経営者向けコミュニティサイト“どうだい？”』利用者対象）」

「中東情勢が悪化した今年3月以降、業績はどのように変化していますか？という質問に対し、60.9％は『ほぼ変わらない』と答えましたが、33.8％は『下向いている』と回答しました」

「このようにすでに影響が出始めている中小企業も多い中、現在の中東情勢が今後も続いた場合に見込まれる影響についても聞きました（複数回答）」

「原材料費・仕入価格の上昇を挙げたのが68.9％、燃料費・電気代・物流費などのコスト増を挙げたのは65.3％と、7割近くの企業が様々なコストの増加を見込んでいます」

藤井キャスター

「企業としては、中東情勢の先行きが見えないということにも不安を感じていらっしゃるということですね」

小栗委員

「実際にアンケートの自由回答欄には、『中小企業は受発注の影響のあおりを受けやすいので、支援金・助成金制度などがないと倒産してしまう企業が増えそうだ』など切実な声が寄せられました」

「ほかにも『原料・資材・包装資材・運送などすべてにおいて価格改定を強いられている。いつどのアイテムが欠けるか心配しながらの動きを取らざるを得ない』『現在大きな影響はないが、ナフサ由来の商品の安定供給が気にかかる』などの声が上がっていました」

■首相「ナフサの供給に問題ない」

藤井キャスター

「政府としては、『ナフサも確保できていて影響はない』と説明しているところですね」

小栗委員

「そうですね。高市首相は『ナフサの国内での供給に問題はない』と繰り返し説明して、目詰まり解消に向けて自ら指示をしています。ただ、現場の不安感との間に乖離（かいり）も生じていて、政府与党内からも『説明に無理がある』という声が聞かれます」

「ある政府関係者は『高市首相は世論をものすごく気にしている。なるべくナフサ不足が表に出ないようにしている』と話しています。政府は今後も節約・節電要請は行わない考えです」

■現役閣僚が語る発信の難しさ

小栗委員

「また、ある現役の閣僚は『“そろそろ心の準備はしておこう”くらいのメッセージは、やんわり出してもいい。ただ、日本人はその程度でも買い占めなど動き出してしまう』と発信の難しさを話していました」

藤井キャスター

「今回のアンケートの自由回答では、中小企業の皆さんから『資材が間に合わず、注文をお断りするのが大変つらい』といった消費者への思いや、『中東の混乱が一日も早く終結してほしい』という切実な声もたくさんお預かりしました」

（5月28日『news zero』より）