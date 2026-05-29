ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、将来のＪＡＰＡＮ候補として期待を寄せる選手たちがＪＡＰＡＮ ＸＶとして大分で行った合宿の成果を確認する場として、５月２９日（金）に福岡で行うホンコン・チャイナ選抜との第2戦に臨む試合登録メンバー２３人を発表しました。（試合はＪＡＰＡＮ ＸＶから選抜されたメンバーが日本選抜を編成して対戦）

キャプテン・中谷陸人選手「日本が目指している超速ラグビーを再現したい」

５月２２日（金）に行われた第１戦では、早いテンポでボールを動かしてく攻撃とディフェンスからの鋭い切り返しでホンコン・チャイナ選抜に８０対０と圧勝した日本選抜。今回も第１戦同様に、将来が頼もしいメンバーが名を連ねました。

ＦＷ陣は、ゲームキャプテンを務める中谷陸人（同志社大）をはじめとした第１戦と同じ８人、ＢＫ陣は、ハーフ団が第１戦で抜群のゲームコントロールを見せたＳＨ渡邊晴斗（近畿大）とＳＯ伊藤龍之介（明治大）の大学生コンビです。第１戦では、出番のなかった武藤航生（横浜キヤノンイーグルス）と竹之下仁吾（明治大）、リザーブからの出場だったが佐藤楓斗（帝京大）と山下楽平（三重ホンダヒート）が先発メンバーに名をつらねました。

そのほかリザーブながら追加召集された村田陣悟（トヨタヴェルブリッツ）をはじめ、平野叶翔（三重ホンダヒート）、星野克之（三重ホンダヒート）、北條拓郎（三重ホンダヒート）の第１戦では出番のなかった５人がメンバー入りを果たしたほか、29日に北原璃久（三重ホンダヒート）が急遽メンバー入りしました。

第１戦を圧勝した中でも「ラインアウトやブレイクダウンなど細かな課題はいくつか出た。（第２戦では）この試合で出た課題をしっかりとチームとして修正して、日本が目指している超速ラグビーを再現したい」と課題を口にしていた中谷陸人選手。

成長を続ける選手たちが、進化を誓ったゲームキャプテンと共にどんなパフォーマンスを披露してくれるのか注目です。

【日本選抜 ホンコン・チャイナ選抜戦試合登録メンバー（５月２９日）】

（背番号、氏名、所属チーム）

１ 大塚壮二郎（関西学院大学）

２ 荒川駿（同志社大学）

３ 稲場巧（静岡ブルーレヴズ）

４ 小池隆成（トヨタヴェルブリッツ）

５ アイザイア・マプスア（トヨタヴェルブリッツ）

６ アセリ・マシヴォウ（三重ホンダヒート）

７ 古川聖人（横浜キヤノンイーグルス）〇

８ 中谷陸人（同志社大学）◎

９ 渡邊晴斗（近畿大学）

10伊藤龍之介（明治大学）

11武藤航生（横浜キヤノンイーグルス）

12佐藤楓斗（帝京大学）

13岡崎颯馬（静岡ブルーレヴズ）

14山下楽平（三重ホンダヒート）

15竹之下仁吾（明治大学）

16肥田晃季（三重ホンダヒート）

17平野叶翔（三重ホンダヒート

18星野克之（三重ホンダヒート）

19村田陣悟（トヨタヴェルブリッツ）

20 山内滉太（法政大学）

21北條拓郎（三重ホンダヒート）

22北原璃久（三重ホンダヒート）

23サム・グリーン（静岡ブルーレヴズ）

◎ゲームキャプテン 〇ゲームバイスキャプテン

【試合】

５月２９日（金）日本選抜 対 ホンコン・チャイナ選抜

ＪＡＰＡＮ ＢＡＳＥ（福岡市） 午前１０時３０分ＫＯ