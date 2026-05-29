奈良県の山下真知事は、29日午前の定例記者会見で、肋骨骨折について報道陣の質問に答えました。23日（土）午後に橿原市でランニングをしている時に転んだなどと経緯を明かしました。

山下知事:「肋骨なので、横になったとき、起きるとき、咳などのとき痛い。ランニングをしていて、あぜ道に入ったところ、舗装はされていたが状態が悪く、穴に足をとられてこけました。奈良県内ですが、あぜ道で、車の通るような道路ではないです」

山下知事は当初、骨折に気づかなかったといいます。

山下知事:「打撲と思って夕方からの公務は出た。24日（日）は家にいて、月曜日は仕事をしたんだけど、夜になって痛くなり、火曜の朝受診したところ、ひびが入って、骨がくっつくまで6週間かかると」

26日（火）は公務無し、27日（水）は東京でリニア関連の公務、28日（木）は滋賀で関西広域連合関連の公務があり、欠席したということです。その他の公務、オンライン会議などは自宅で行ったということです。

山下知事は「道路の悪いところは走らない。健康維持のため運動をしているので、そのためには気を付けてやる」と話しました。