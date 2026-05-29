「パイレーツ２−７カブス」（２８日、ピッツバーグ）

カブスの鈴木誠也外野手が決勝打を含む８試合ぶりのマルチ安打を記録。チームを連勝へ導き、ナ・リーグ西地区２位浮上に貢献した。

パイレーツの先発は昨季のナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕のスキーンズ。二回２死はカウント３ボールから２球連続の直球で追い込まれて、最後は外角へのスライダーで空振り三振に倒れた。

スキーンズは三回まで６者連続を含む７三振を奪う圧巻の投球を続けた。それでも０−０の四回だった。鈴木は２死一、二塁で１ストライクから内角高めに浮いたスライダーを逃さず、少し詰まりながらも先制の左前適時打を放った。これが８試合ぶりの打点となった。

六回１死一、三塁は代わった左腕から遊ゴロを放つ間に２打点目を記録。さらに八回２死は追い込まれた後、右腕・ビドワのスライダーを捉えて、ライナーを左前に運んで１９日・ブルワーズ戦以来のマルチを記録した。

鈴木は２７日・パイレーツ戦で７試合ぶりの安打を放っており、これで２試合連続安打。次は８日・レンジャーズ戦で７号を放ってから１８試合出ていないホームランが待たれる。