「やっても結構です」は不適切！上司からの打診に対しての返答で正しい伝え方とは！？【頭がいい人の敬語の使い方】

「やっても結構です」は不適切！上司からの打診に対しての返答で正しい伝え方とは

「やっても結構です」とは唖然

社会人としてある程度経験を積むと、責任ある仕事を任されることも多くなってきます。実績をつくり評価をあげるチャンスでもあるわけですが、敬語の使い方で台なしにしてしまうこともありそうですね。

「今度のキャンペーンの企画を君にやってもらおうと思うのだが、どうかな？」上司から打診がありました。力を認めてもらうチャンスです。もちろん、こたえは「Yes」ですが、言い方には注意です。

「はい、やっても結構です」

せっかくの抜擢に対する返答として、これはいけません。「結構」を承諾の意味での「いい」の丁寧な言い方として使っているわけですが、聞く側にはそうは聞こえません。「やってもいいけど・・・」。そんなニュアンスで受け取られてしまいます。

上司としては、「ほう、やっていただけるのかね。まあ、無理にお願いするつもりはないが・・・・・・」と皮肉の1つも言いたい心境でしょう。「結構」はその状態で十分だ、満足しているという意味ですから、打診に対しての返答に使うのは不適切です。

「はい、やらせていただきます」

「ぜひ、やらせてください」

などが上司を満足させる表現です。「結構」の使い方では、間違えやすいケースがまだあります。上司に頼まれたコピーを終えて手渡すときなどに、「これで結構ですか？」

なんて言っていませんか？この場合も「いい」を「結構」に言い換えているわけですが、まったく敬語になっていません。

「これでよろしいですか？（よろしいでしょうか？）」

とすべきですね。

「結構」が使えるのは、それに対する上司の対応のほうです。「結構だ。ありがとう」という具合。

「結構」はたしかに、すばらしいという意味で使う場合もあります。茶会などで「結構なお点前でございます」と言ったりするときがそれです。しかし、ビジネスシーンでは多用しないほうが無難でしょう。例えば、仕事相手に立派な仕事をしてもらったときなども「結構な仕事をしていただいて」より「すばらしい仕事をしていただいて」のほうが、ずっと感じがいいものです。

【出典】『頭がいい人の敬語の使い方』著：本郷陽二