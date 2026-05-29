通貨オプションボラティリティー ドル円1週間物上昇も依然低水準 通貨オプションボラティリティー ドル円1週間物上昇も依然低水準

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通貨オプションボラティリティー ドル円1週間物上昇も依然低水準



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 5.53 5.68 5.31 6.29

1MO 6.41 5.19 5.72 6.46

3MO 7.14 5.33 6.24 6.63

6MO 7.83 5.65 6.85 6.99

9MO 8.13 5.92 7.26 7.17

1YR 8.36 6.26 7.65 7.34





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 5.65 8.42 6.46

1MO 6.39 7.89 6.05

3MO 7.00 8.18 6.22

6MO 7.71 8.67 6.57

9MO 8.08 8.91 6.83

1YR 8.34 9.12 7.04

東京時間10:31現在 参考値



ドル円1週間物は上昇も依然として低水準。米イランが停戦延長で暫定合意もトランプ氏がまだ承認しておらずドル円は動きにくい。また、日本政府の介入も警戒されている。片山財務相は「投機的動きあれば大胆措置を講じることができる」と市場を牽制した。

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