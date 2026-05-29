俳優の藤原紀香が、終活をテーマにしたシリーズ映画の第3弾『お終活3 幸春！人生メモリーズ』（5月29日公開）でスナックのママ・カオリを好演している。橋爪功や石橋蓮司ら名優たちとの掛け合いでも存在感を放ち、その包容力と美貌はまさに年齢不詳。「ひとつ多く自分の年齢を答えていたこともある（笑）」という藤原が、年齢に対する考えや若い世代へのリスペクトを語る。

【画像】透け感のあるドレスに身を包んだ藤原紀香（全10枚）

「配信を観て笑って号泣」イメージを覆した『お終活』との出会い

――本作はシニア層の終活をテーマにしたシリーズ映画です。どのような経緯で出演を決められたのでしょうか？

パート1『お終活 熟春！人生、百年時代の過ごし方』（2021年）公開時から「この作品は観た方がいい」という評判を聞いていて、その当時はコロナ禍で映画館には行けなかったものの、配信が始まり拝見すると、笑って、泣いて、終活に対する私のイメージが大きく変わりました。本当に素晴らしい映画でした。パート2『お終活 再春！人生ラプソディ』（2024年）への出演オファーをいただいた時は、「是非！是非！」と。そして今回の『お終活3 幸春！人生メモリーズ』にも続投させていただきました。

――パート1『お終活 熟春！人生、百年時代の過ごし方』で号泣されたとのことですが、どのようなところが琴線に触れたのですか？

物語としては架空の登場人物たちの人生を見ているはずなのに、気づけば自分自身の人生を重ねて観ているような感覚になる作品でした。終活をテーマにしながらも、たくさん笑えて、たくさん泣ける。コロナ禍を経験した直後でもあったので、なおさら胸に響きました。終活のイメージが前向きなものへと変わり、本当に目から鱗でした。

――前作に続いて本作でも演じられたスナックのママ・カオリは、懐の深いイメージのある藤原さんにピッタリでした。

ありがとうございます。

カオリママは自身でも好きなキャラクターです。彼女のお店は、単に集まってお酒を飲む場所ではなく、皆の人生をそっと受け止めるような憩いの場だと思っています。昭和気質の常連さんが多いので、ユーモアを織り交ぜながら「これからをどう生きるのか？」を投げかける。終活＝終わりの準備というイメージがあると思いますが、カオリママは格言を交えながら「今をどう大切に生きるか？」を語ります。毎回、脚本を読んで大きくうなずいてしまう台詞や、心に残る言葉が多いです。香月秀之監督も愛情を持って丁寧にカオリのシーンを描いてくださっていることがとてもよくわかりますし、感謝しています。

「お芝居の怪物」のような名優たちを前に走った緊張…大先輩・宇津井健さんの金言

――スナックの場面ではベテラン俳優陣の方々も妙に楽しそうに見えました。

撮影現場はとても楽しくて。ただ、パート1もパート2も、ずらりと大先輩の名優揃いで、さすがに初めは緊張してしまいますよね。橋爪功さん、石橋蓮司さん、長塚京三さん、西村雅彦さん、小日向文世さん……“お芝居な怪物”（笑）のような方々に囲まれ、「昔から見ていた方々だ」と、尊敬の想いで共演させていただきました。

――藤原さんは長いキャリアをお持ちなので、緊張していたという事実にビックリです。

え？ 本当ですか。

私は舞台に出る時も日々緊張していますよ。初日など、心臓が飛び出そうになっていたこともあり、かつての大先輩・宇津井健さんに「どうすれば緊張しなくなりますか？」と聞いたことがあります。そうしたら意外な言葉が返ってきました。「僕も緊張はしますよ。しかし、緊張は決して悪いことじゃない。一期一会の思いで全力で役を生きようとしている表れだからね」と仰ってくださって。素敵なお言葉を頂いてからは、「今日もその緊張を楽しもう」と思えるようになりました。

『年齢は、正直、どうでもいいのかも』 若い感性を“脳内メモ”する理由

――緊張感に経験値や芸歴の長さは関係ないのですね。

他の方はどうかはわからないですが、私はどんな現場、どんな仕事でも、常に自然な緊張感を纏って臨んでいます。そうした緊張感を保てているからこそ、毎回の仕事が新鮮に感じられる。年齢はよく「ただの数字」と言いますけれど、私もそう思います。現場では先輩のみならず、若い世代からも学べることは貪欲に吸収していきたい。出会いは大切ですよね。とにかく私は、色々な人と出会うのが大好きです。

――ちなみに最近の若い世代から何かを学んだことはありますか？

沢山あります！

今の若い方々は度胸があって、物おじしない方も多いですよね。そして柔軟で、対応力にも驚かされます。急に台本に修正が入ったとしても、すぐに対応できてしまう能力もある。「あら、スゴイ」と感心することも多いです。ファッションもそう。私の感覚にはなかった着こなしに出会うこともたくさんあって、それを見ながら「なるほど、なるほど……」と脳内メモしたり（笑）。時には一緒にお買い物に行って、そんな感覚を取り入れたりしています。

――藤原さんは年齢に縛られた枠を作らない人ですね。

確かに。そういう意味では、年齢は正直、どうでもいいのかもと思っている節があります。自分が何歳なのか、ふと忘れてしまうこともあって（笑）。ひとつ多く答えていたこともありますが、年齢詐称という意味ではないですよ（笑）。

「君は大きいから無理」と決めつけられた過去…「自分の額縁」を壊す生き方

――人生の先輩として、若人たちに向けて生きる上でのアドバイスはありますか？

自分で自分の枠を作らない方がいいと思います。私はデビューも遅く、オーディションで「もう結構な歳だし、君は背が高いからテレビ向きじゃない」と言われたこともしばしばありました。「私は俳優にはなれないのかな」と、自分で限界の額縁を作っていた時期もありました。

でも、「もう何歳だから」「人にこう言われたから」「私はこういうタイプだから」――そんな“自分の額縁”を作っているのは、案外、自分自身なんですよね。

【人生はいつも今がスタート！】これは、初めて主演をした1999年のドラマ『ナオミ』での台詞でした。破天荒な教師ナオミが放つ格言は爽快で！大好きなドラマのひとつなのですが、年輪を重ねても、伸びやかに、やりたいことに挑戦することは大切だと思っています。人から言われたネガティブな言葉をそのまま鵜呑みにせず、自分の可能性を信じることも大事。

今の私は「無理でしょ？」と言われても、「大丈夫。やってみる！」と思うようにしています。実際に挑戦してみると、新しい景色が見えたり、またひとつ自信につながったりする。そうして少しずつ、人としての厚みも育っていくのかなと思います。

Dress：TADASHI SHOJI（タダシ ショージ）

Jewelry：RUBIDA（ルビーダ）

ヘアメイク：佐々木博美

スタイリスト：今井聖子（Canna）

取材・文：石井隼人

写真：mayuko yamaguchi