左太ももを痛めたドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）に代わり、ライアン・ウォード外野手（28）が昇格する見通しと28日（日本時間29日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

T・ヘルナンデスは前日27日（同28日）のロッキーズ戦で第1打席で遊ゴロに倒れた際、左太ももを負傷。試合後、ロバーツ監督が「おそらく負傷者リスト（IL）入りになるだろう」と話していた。

一方、昇格が報じられたウォードは2019年のMLBドラフト8巡目（全体251位）でドジャースから指名され、以降マイナーでプレー。昨季は3Aで143試合に出場し、打率・290、36本塁打、122打点、OPS・937を記録し、パシフィックコーストリーグのMVPに輝いた。

今季は4月19日（同20日）に父親リストに入ったフリーマンに代わって、待望のメジャー初昇格。同日のロッキーズ戦でデビューし、2安打1打点の活躍を見せた。ただ、21日（同22日）のフリーマンが復帰すると、出場わずか2試合でマイナーに降格となった。

また、25日（同26日）にエンリケ・ヘルナンデスの復帰に伴い、DFA（メジャー40人枠から外す措置）となったサンティアゴ・エスピナルは他球団からの獲得オファーがなく、この日、傘下3Aオクラホマ・シティーに送られた。キケことE・ヘルナンデスも26日（同27日）のロッキーズ戦で負傷。翌27日（同28日）に出場わずか2試合で「左脇腹の肉離れ」でIL入りした。

E・ヘルナンデスの離脱は長期化するとみられるだけに、地元メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者は自身のXで「ドジャースにとって朗報」と記した。