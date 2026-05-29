グラビアアイドルちとせよしの（26）が29日までに、インスタグラムを更新。水着ショットを動画投稿した。

「Happy Day Summer Day」と題し、カラフルな南国リゾート風ひもビキニ水着に、麦わら帽子を被った姿を披露した。両膝を立て、両手を頭の上で組むなど、95センチのバストやくびれなどの曲線美が際立つポーズをとり「今年はどんな夏にしようかな〜」とつづった。

ファンやフォロワーからも「かわいい」「可愛すぎるって…！！！」「ビジュ強ツヨ」「凄いです」「気絶しそう」「お似合い」「ないすばでぃ」「エグすぎるBODY」「プロポーション抜群」「むちむち最高」「健康的で好き」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い、キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。