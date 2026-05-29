1997年6月に65歳で亡くなった俳優、勝新太郎さんの公式サイトが立ち上がったと、一部ネット上で話題になった。

勝プロダクションは取材に対し、「勝新太郎オフィシャルWEBサイト」と名乗るサイトは「公式」のものと返答。27年6月に勝さんの没後30年を迎えるに当たり、昨年秋頃に立ち上げたという。主に勝さんの肖像権、写真や映像使用の権利関係の問い合わせ窓口として機能している。

サイトは黒を基調のモノクロベースで重厚な仕上がりになっている。トップページには勝さんの歴史や年表、勝さんの言葉「影のない役者は光のない役者だ。俺は新しい影をつくることから始める」が表示されている。

◆勝新太郎（かつ・しんたろう）本名・奥村利夫。1931年（昭6）11月29日、東京都出身。法大付属中中退。父は長唄の故杵屋勝東治さん。兄は俳優の故若山富三郎さん。54年大映「花の白虎隊」でデビュー。60年の「不知火検校」の汚れ役で評価され、以後「座頭市」「兵隊やくざ」などのシリーズで人気を不動にする。62年に中村玉緒と結婚。67年に勝プロを設立し、監督としての才能も発揮した。97年6月21日、下咽頭がんのため死去した。