谷口ジローの漫画『遥かな町へ』が映画化され、10月9日に全国公開されることが決定。主演を大谷亮平が務め、及川桃利、磯谷萌々子、戸田菜穂、滝藤賢一が共演する。

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原作は、『孤独のグルメ』（作・久住昌之）や『神々の山嶺』（作・夢枕獏）の漫画を手がけた谷口が1998年に発表したオリジナル作品。人生の折り返し地点を迎えた一人の男が中学生時代にタイムスリップし、友人や初恋の人との再会、そして家族との時間を通して、自らの人生の選択を見つめ直していく。フランスのアングレーム国際漫画祭をはじめ、イタリア、ドイツなど数々の漫画賞を受賞し、2010年には、ルクセンブルク、フランス、ドイツの合作で映画化もされた。

日本で新たに実写化される本作の脚本と監督を務めるのは、『RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語』『たたら侍』『高津川』などの錦織良成。撮影は、昭和30年代の町並みが今も残る倉吉市でロケを敢行し、三池崇史監督や香港のイー・トンシン監督とのタッグで知られる北信康が担当した。

48歳の建築デザイナーの中原博史は、仕事の出張帰りにふと故郷・鳥取の倉吉を訪れる。墓参りを済ませた帰路、なぜか彼は1963年の町へと迷い込み、“14歳の自分の身体”に戻ってしまう。だが意識は48歳のまま。彼は思春期の少年として、再び家族と向き合うことになる。そこには若き日の母、妹、祖母、そして、やがて突然家を出て失踪する父の姿があった。

主人公・博史を演じるのは、韓国で俳優のキャリアを築き、“逆輸入”のルートを経て日本で活動する大谷。原作について大谷は、「父と母の気持ち、自分が今の歳になったからこそより沁みる物語でした」と語り、原作と同じ倉吉市で行われた撮影を「倉吉の方々に沢山の応援を頂き、現地で皆さんの表情を見て楽しみに待って下さっている方々に喜んで頂ける作品になればと大切に取り組みました」と振り返った。

また、1963年に生きる14歳の博史役で及川、博史の初恋相手・長瀬智子役で磯谷がそれぞれ出演。ともにオーディションで抜擢された2010年生まれの新星だ。さらに、博史の両親役に滝藤と戸田が名を連ねた。

公開された予告編は、主人公・博史（大谷亮平）が昭和38年の自身の故郷・鳥取県倉吉にタイムスリップし、14歳の姿になってしまう場面から始まる。そこには洋裁店を営む父（滝藤賢一）の姿があり、懐かしい日常が広がっていた。家族との団欒、友人やクラスのマドンナとの再会を果たす一方で、過去の出来事が少しずつ書き換えられていく。そんな中、父が失踪する日が間もなく迫っていることに気付いた博史は、「今の私なら、父を止めることができるかもしれない」と考え、当時の父や母（戸田菜穂）と向き合うことを決意する。両親はどんな想いを秘めていたのか。人生における幸せとは。

あわせてポスタービジュアルと11点の場面写真が公開。ポスターには、「1963年――14歳の“あの日”が甦る」というコピーが添えられ、かつて運転されていた蒸気機関車と、昔ながらの町並みが息づく故郷・倉吉を訪れた主人公の博史の姿を背景に、自転車で駆ける若かりし博史が捉えられている。

コメント大谷亮平（主演・中原博史役）まずこの作品に携われた事、非常に嬉しく思っています。倉吉の空気の澄んだのどかな街並みでの撮影は素晴らしいものでした。原作はとても面白く非日常である事をすっかり忘れさせてくれるロマンのあるお話。父と母の気持ち、自分が今の歳になったからこそより沁みる物語でした。倉吉の方々に沢山の応援を頂き、現地で皆さんの表情を見て楽しみに待って下さっている方々に喜んで頂ける作品になればと大切に取り組みました。是非公開を楽しみにして頂ければ嬉しいです。

及川桃利（14歳の博史役）主演の大谷亮平さん演じる中原博史がタイムスリップした際の、14歳の博史を演じました及川桃利です。原作を読んだ時から「この役は絶対に誰にも渡さない」という強い思いでオーディションに臨みました。心は48歳という難しい役に悩むこともありましたが、錦織良成監督が丁寧に導いてくださり、最後まで役と向き合うことができました。多くの方の想いが詰まった温かい作品です。皆様に届く日を心から楽しみにしています。

磯谷萌々子（長瀬智子役）倉吉の街並みがとても印象的で、昭和 38 年の時代に本当に入り込んだような感覚になりました。撮影ではたくさんの初めてを経験し、不安や緊張もありましたが、倉吉の方々やスタッフ・キャストの皆さんが温かく接してくださり、たくさんの応援をいただき、安心して撮影に臨むことができました。この作品に携わることができて本当に幸せです。是非たくさんの方に観ていただけたら嬉しいです！

戸田菜穂（博史の母役）蝶の羽ばたきによって運命が変わる。そうかもしれない。けれど、運命など考える余地もなく必死に生きた女性が確かにいた。そのことだけを大切に演じました。映画への深い愛の錦織監督と出演者それぞれが、役に惚れ込みひたむきに挑んだ情熱、そしてこの作品に並ではない尽力を注いでくださった全ての方と織りなした一編の尊い映画。この『遥かな町へ』が、あなたの蝶の羽ばたきになりますように。

滝藤賢一（博史の父役）谷口ジロー先生の『遥かな町へ』を錦織監督が撮られるというお話しをいただいた時は、参加させていただける喜びと同時に、俳優の運を全て使ってしまったのではないかと恐怖を感じ、“冷静に冷静に“と自分に言い聞かせました（笑）倉吉での1か月の撮影は、まるで物語の登場人物のように現実離れした体験でした。白壁土蔵はタイムスリップしたかと思わせてくれる美しい街並みで、役を生きるのに大きな助けとなり、遥かな町へという世界観を信じさせてくれました。素晴らしい環境を与えていただきましたので、作品、役のことを考えるというよりは、倉吉の空気を吸うこと、山から湧き出る水を飲むこと、倉吉の方々とお話しさせていただくことを大切にしたように思います。役を生きるとはこういうことかもしれないと、これからの俳優人生に多大な影響を与えてくれた作品です。及川桃利君、戶田菜穂さんはじめキャストの方々が漫画のキャラクターが飛び出してきたと思うぐらいそっくりでしたので、漫画の世界に生きているような稀有な経験でした。そして、我々を温かく迎え入れてくれた倉吉の方々には、本当に感謝しております。この映画が倉吉から世界へ羽ばたき、倉吉の魅力が世界中に伝わることを切に願っております。（文＝リアルサウンド編集部）