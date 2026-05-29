開催：2026.5.29

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 2 - 7 [カブス]

MLBの試合が29日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカブスが対戦した。

パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するカブスの先発投手はコリン・レイで試合は開始した。

4回表、6番 鈴木誠也 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 PIT 0-1 CHC

6回表、さらにショートが悪送球でカブス得点 PIT 0-2 CHC、6番 鈴木誠也 6球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 PIT 0-3 CHC

6回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 1-3 CHC、7番 タイラー・コーリハン 8球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 2-3 CHC

8回表、5番 イアン・ハップ 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでカブス得点 PIT 2-5 CHC、さらにキャッチャーのパスボールでカブス得点 PIT 2-6 CHC

9回表、4番 アレックス・ブレグマン 2球目を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでカブス得点 PIT 2-7 CHC

試合は2対7でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのコリン・レイで、ここまで5勝3敗1S。負け投手はパイレーツのポール・スキーンズで、ここまで6勝5敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で5打数、2安打、2打点、打率は.239となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-29 10:46:11 更新