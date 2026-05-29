29日11時現在の日経平均株価は前日比1193.98円（1.85％）高の6万5887.10円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1204、値下がりは314、変わらずは41と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を349.97円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が169.96円、ファストリ <9983>が161.71円、イビデン <4062>が95.87円、村田製 <6981>が92.04円と続く。



マイナス寄与度は118.27円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、フジクラ <5803>が65.77円、ディスコ <6146>が15.08円、レーザーテク <6920>が11.13円、古河電 <5801>が6.54円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は金属製品で、以下、空運、情報・通信、サービスと続く。値下がり上位には鉱業、非鉄金属、保険が並んでいる。



※11時0分10秒時点



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