過去と現代が融合したデザイン！【ニューバランス】の最新スニーカーがあなたの足元を彩る。Amazonで販売中！
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足元からトレンドを掴む！【ニューバランス】が贈るスタイリッシュなスニーカーで差をつけよう。Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ヘリテージレーシングシューズから着想を得た新モデルは、レトロなランニングシルエットを現代のトレンドに合わせてスタイリッシュにアップデートした。ベーシックカラーで提案され、様々なスタイリングに合わせやすい一足である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ヘリテージレーシングシューズからインスピレーションを得たデザインが特徴だ。レトロな魅力と現代的なスタイリッシュさが融合し、足元に洗練された印象を与える。
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レトロランニングシルエットを現代のトレンドやデザインの観点から見直し、スタイリッシュに仕上げた。日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍するだろう。
スタイリングしやすいベーシックカラーで展開されているため、どんな服装にも自然に溶け込む。コーディネートの幅を広げる万能な一足だ。
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1906年創業の矯正靴メーカーをルーツに持つアスレチックブランドが手掛ける。長年の経験と技術が詰まったフットウェアは、快適な履き心地を提供する。
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