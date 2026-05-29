安藤なつ、衝撃の“戸愚呂兄弟”第2形態へ…“兄”＝あのちゃん→人気アイドルにチェンジ
お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが、29日までに自身のXを更新。人気マンガ・アニメ『幽☆遊☆白書』の“戸愚呂兄弟”に扮した写真を投稿した。
【写真】衝撃の第2形態…安藤なつ×松本かれんの“戸愚呂兄弟”
戸愚呂兄弟は、怪力が自慢の弟と、体を変幻自在に変形する兄という2人で、同作の主人公・浦飯幽助の前に立ちはだかる最強の敵。兄が弟の肩に乗るという独特のスタイルで人気を集めている。
安藤は2024年7月に、アーティストでタレントのあのを肩に乗せた戸愚呂兄弟“第1形態”を披露し大きな話題になっていたが、この日は、人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの松本かれんを肩に乗せた“第2形態”にモデルチェンジ。「戸愚呂兄弟（松本かれん兄）」と言うコメントとともに、“兄”の位置で満面の笑みを浮かべる松本が印象的な1枚を公開した。
この投稿に「安定感すごいニャ」「かれんたんを見て持ち上げられそうって思う所さすがすぎて好きです」「片手で軽々と」などのコメントが寄せられている。
【写真】衝撃の第2形態…安藤なつ×松本かれんの“戸愚呂兄弟”
戸愚呂兄弟は、怪力が自慢の弟と、体を変幻自在に変形する兄という2人で、同作の主人公・浦飯幽助の前に立ちはだかる最強の敵。兄が弟の肩に乗るという独特のスタイルで人気を集めている。
安藤は2024年7月に、アーティストでタレントのあのを肩に乗せた戸愚呂兄弟“第1形態”を披露し大きな話題になっていたが、この日は、人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの松本かれんを肩に乗せた“第2形態”にモデルチェンジ。「戸愚呂兄弟（松本かれん兄）」と言うコメントとともに、“兄”の位置で満面の笑みを浮かべる松本が印象的な1枚を公開した。
この投稿に「安定感すごいニャ」「かれんたんを見て持ち上げられそうって思う所さすがすぎて好きです」「片手で軽々と」などのコメントが寄せられている。