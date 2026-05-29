◇プロ野球セ･パ交流戦 ソフトバンク8-4巨人（5月28日、東京ドーム）

6回、ソフトバンクの今宮健太選手の左中間への打球をセンターのキャベッジ選手とレフトの松本剛選手が同時に追いかけ、最終的にはお見合い。同点打となる2塁打を献上した巨人。このプレーについて亀井善行コーチは「ケガがなくてよかった、どちらも責めるつもりはない」と前置きした上で、「センターが捕る、センターが中心」と語りました。

「(レフトの）剛は（キャベッジの捕るという）声が聞こえないから、行くしかない。キャベッジも追っているだけで、声を出していなかった。ポジショニングも剛が左中間に寄ってて、キャビーが右中間に寄ってた。2人とも足が速いから追いついた。そこでお見合いしたって感じで、年に何回かはあるプレー。どちらも責めるつもりはないし、ケガがなくてよかった。でも、今後（同じことが）ないようにするために、あした外野手と話はします」

キャベッジ選手は去年からセンターを守った方が動きもよく、打撃も調子がいいと判断した首脳陣。スタメンで出続けているキャベッジ選手をセンターに据えて、両脇を固める方が攻撃の面でもプラスになると考え、今後もキャベッジ選手のセンターでの起用は続ける方針。今後、外野守備でのミスをなくすために、密にコミュニケーションを取ることが必須になりそうです。