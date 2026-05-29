俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は31日、第21話「風雲！竹田城」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）は荒木村重（トータス松本）に代わり、織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたものの、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が見事な手腕を発揮。播磨の国衆を織田方に付ける。秀吉は竹中半兵衛（菅田将暉）の案により、さらに西方へ兵を進めることを決め、西播磨へ。一方、小一郎は但馬・竹田城攻めを任され、総大将として初の戦に臨む。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

次回予告には、磔（はりつけ）にされた人々と武将の背中。SNS上には「磔谷の話をやるのか…（鬱）」「（2022年の大河）『鎌倉殿の13人』の比じゃないレベルの凄惨さだけど…」「（織田信長による比叡山焼き討ちの命令に対し）秀吉は“わしが侍になったのは、こんなことをするためではない”と言っているので、磔にしたのは藁人形か何か…という希望」などの声も上がる。

播磨国の山城（現在の兵庫県佐用町）で起きた「（第1次）上月城の戦い」（1577年・天正5年）。落城後、羽柴秀吉は見せしめのため、城内にいた200人余りのうち、女性は磔、子どもは串刺しにし、国境にさらしたという。「地獄谷」の名が伝わる。

首をはねられた農民仲間の亡骸（第2話・1月11日）など、戦国時代の残酷さにも向き合う今作だが、どのように描かれるのか。